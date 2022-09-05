張家輝舊片翻Hit　重提似張學友更自稱有歌藝：我點會嚇人咁好聽

影帝張家輝從演多年，拍攝過無數經典作品，演技備受肯定，最近他有份參演的電影《明日戰記》更票房大賣。而TVB抖音近日發布了當年張家輝出席由吳君如和錢嘉樂做主持的《星星同學會》。

這一集重提張家輝似張學友的事情，家輝笑言：「個樣似嘛」，其後家輝被君如笑他的歌藝很嚇人，家輝即反駁說：「我點會嚇人，我咁好聽，我有歌藝嘅。」然後引來主持們發笑。錢嘉樂續說，曾收過張家輝送的專輯，君如又問歌好聽嗎？錢嘉樂回應：「可以有進步空間」。

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其實張家輝曾效力TVB9年，也唱過不少劇集主題曲，包括《馬場風雲》（1993）主題曲《驅策命運》、《騙中傳奇》（1999）主題曲《偷天》。張家輝的音樂事業發展亦不局限於劇集主題曲，他曾在2000年和2001年分別推出EP《愛得起》和專輯《對你傾訴》，當中的主打歌《愛得起》更一度打入叱咤903、香港電台、新城997和TVB歌曲排行榜。而他在《2000年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，更揮低兩大樂壇新人的陳冠希和古天樂，贏得「叱咤樂壇生力軍男歌手」，其後更舉行《903張家輝貼身拉闊音樂會》。

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