《黯夜守護者》三個煲劇要點　陳展鵬、陳煒只係做陪襯？

無綫劇集（TVB）《黯夜守護者》明晚（05/09）就會播出第一集，故事講圍繞住陳展鵬、陳煒這兩個警察查案所經歷的人和事，陳展鵬是由臥底調回重案組的人、陳煒則長年在重案組工作。表面看以為是那些一年5，6套警匪劇其中的一套，實質《黯夜守護者》可能為帶來不一樣的體驗。



《黯夜守護者》是陳展鵬、陳煒自亞視轉投無綫十多年而來首次合作。（劇照）

《黯夜守護者》的故事圍繞住沙展高輝（陳展鵬飾）和重案組警長方梓翹（陳煒飾），陳展鵬多年前被派去做臥底，直至近期才被調回重案組，但由於多年臥底工作，令他性格變得陰沉懶散，做什麼事都提不起勁，而陳煒則是單親媽媽，與老公離婚獨力照顧兒子，性格沉穩、勇敢，典型的女強人角色。兩位水火不容，性格完全不同主角之間合作時產生的火花，如何互補所長，如何為查案、做事手法而爭執，就是《黯夜守護者》其中一個必睇之處。

陳煒做媽媽都唔係新鮮，不過今次做得更為貼地。（《黯夜守護者》劇照）

當然，劇集卡士亦是另一個必睇之處。陳煒除了在工作上與陳展鵬的合作、角力值得一看，她怎樣會工作與家庭之間取得平衡，兩母子怎樣由疏離變得親近，以及中間發生了的故事，相信會令一眾煲劇師奶十分有共嗚。

第一集好震撼。（《黯夜守護者》劇照）

徐正康、吳冠宇兩監製合作，出品不會太差。（《黯夜守護者》劇照）

劇情監製曾經在受訪時直言《黯夜守護者》並不是一套警匪劇，而是一套罪案劇。兩者有什麼不同呢？前者主要講警察如何英勇救人，一個打十個，或怎樣與匪徒鬥智鬥力。後者罪案劇則較着重於講案情，描寫案中各人遭過的經歷。劇集的焦點不會聚焦在警察如何神勇破案或者匪徒的佈局有幾精密，反而是聚焦於案中受害人身上的悲劇，社會怎樣造成這些悲劇，從而呈現出社會的黑暗一面。所以說，陳展鵬和陳煒並非是劇集的主角，而這一些社會悲劇才是主角。第一集就講到援交少女梁敏詩（羅毓儀飾）後巷伏屍案，相信會帶觀眾帶來不一樣的震撼。

Q&A

《黯夜守護者》主演是誰？

《黯夜守護者》由陳展鵬、陳煒及陳敏之領銜主演，並由江嘉敏、謝東閔、李國麟、袁文傑、車婉婉及李成昌聯合演出，編審鄭成武，監製徐正康、吳冠宇。

《黯夜守護者》主題曲由誰主唱？

《黯夜守護者》主題曲謝東閔主唱。