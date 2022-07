張國榮(哥哥)帶給樂迷無數的經典作品,其中一首歌曲便是《Monica》,而這一句歌詞「Thanks thanks thanks thanks Monica」基本上是那個年代任何人都會懂得唱的一句。

近年有無數人翻唱《Monica》,有不少人唱完都會讓大家印象深刻,陳展鵬絕對佔有一席之位。當年他在活動中唱了《Monica》,更改了歌詞「Thanks thanks thanks thanks 陳展鵬」,其後在網上瘋傳,引來網友的討論。

展鵬唱《Monica》真係好經典。(IG:rucochan)

原來陳展鵬並不是改詞始祖,歌手林子祥才是第一個,當年林子祥與哥哥一起在TVB合唱《Monica》,二人感情相當好,唱得非常盡興,當林子祥唱到「Thanks thanks thanks thanks」哥哥便接下唱出「林子祥」,如是者幾次也是這樣,網友大讚兩位天王級歌手唱功真的是很厲害,不斷互相飄高音。