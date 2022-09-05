回顧周國賢與前妻的相愛史　二人初相識要靠手語溝通

42歲周國賢（Endy）昨晚(4/9)在尾場演唱會演唱歌曲《天使》時，突然暗示與太太感情生變。完騷後，亦正式宣佈與韓籍太太李美英去年已結束19年的婚姻。

周國賢年少時在日本留學期間遇上太太李美英，二人一見鍾情，很快便墜入愛河，Endy曾表示剛開始與她談戀愛時，已覺得對方有種很親切，像老婆的感覺，他形容: 「第一次見我太太個感覺好奇怪，唔識形容，但我會覺得佢應該喺㗎啦」。他續指，在日本留學時期，初來報到的李美英不擅長日語也不會說英文，而他也不會說韓語，最後演變成靠手語溝通。不過Endy也甜笑表示：「嗰種感覺幾神奇，好似青梅足馬乜都唔識既時候就認識咗佢。」之後因留學費用太昂貴，即使還差一年就畢業，Endy最後選擇返港發展，而太太也選擇夫唱婦隨，毅然捨棄韓國的祖家和日本的學業跟隨Endy返港。

當年年僅22歲的Endy選擇與李美英情定終生，而結婚一年後就誕下大女Clara，六年後再產下二女Rachael，2010年更產下細女Elisia，一家五口幸福美滿。不過作風低調的周國賢為保護圈外太太，甚少在社交平台公開家人的容貌，但不時被拍到他孖住老婆接女兒們放學，途中與女兒們有講有笑，看起來和樂融融。

周國賢與韓藉太太用餐後攬實女兒離開餐廳 (視覺中國)

【周國賢搭上助理，太太帶女兒避走加拿大】

而結婚多年雙方一直恩愛如初。直至2013年，傳出周國賢搭上公司助手，消息指太太嬲到帶同女兒避走加拿大，婚姻關係首次亮起紅燈，周國賢也害怕失去愛妻，隨即趕往加拿大挽回婚姻，有指周國賢因此事備受壓力，因而患上抑鬱症。幸好二人和好如初，關係依舊親密，太太亦陪在身邊渡過低潮。2019年的情人節，周國賢在街頭演唱 贈送愛妻，非常甜蜜。

周國賢街頭busking 獻唱<目黑>冧爆愛妻 (資料來源@螢幕截圖)

而周國賢似乎對逝去的婚姻狀態壓抑已久，選擇趁這個機會向樂迷表達內心感受，他感慨地說道: 「呢首歌喺19年前寫，當時仲喺日本，同你拍緊拖，寫左呢首歌比你，當時太細個，好自我中心，唔明白點解你唔理解我，但經過咁多年，status已經唔同咗，如果當年係唱比佢聽，而唔喺唱比自己聽，個結局會唔會又唔同呢? 」

可惜最後二人不敵時間的洗禮，去年已選擇結束19年的婚姻，女兒們的撫養權因私人理由不願多作回應，但坦言分開後仍如常與女兒們見面，雖然雙方離婚收場，但無阻一個父親繼續疼痛自己的孩子，Endy表示今後仍會繼續履行父親的責任，至於和前妻則選擇用另一種方式去愛。