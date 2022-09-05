「亞視一姐」薛影儀涉被控無牌駕駛等4罪　經理人：已交律師處理

「亞視一姐」薛影儀（阿儀）被捕。今（05/09）有消息指，薛影儀（阿儀）涉被控無牌駕駛而被捕，今日中午時分被召回警署，約黃昏時候被保釋。經理人林寶玉回應：「多謝大家的關心，公司表示事情已交由律師處理，有進一步消息必定會通知大家，感謝。」



薛影儀因參選「亞洲小姐競選」，憑住其突出的外形以及性格而被網民熱烈討論和關注，因而一炮而紅。雖然薛影儀（阿儀）未能入選次輪比賽，但人氣依舊有增無減，其後更隨即被亞視力捧為KOL，出席大小活動搵銀，有網民更指她比起同屆和以往幾屆亞姐更為成功。

薛影儀。

雖然薛影儀（阿儀）晉身藝人行列，但關係她的負面也有不少。爆紅後有人爆料指她曾在2019新冠病毒疫情期間，因為工作時沒有戴口罩而被開除。2021年9月30日，薛影儀在其住所樓下沒有戴好口罩，被市民拍片公審，期間推撞及腳踢拍攝者。及後她被控普通襲擊罪及違反《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》的「沒有合理權限或辨解的情況下，沒有在指明公眾地方佩戴口罩」，共兩項罪名。她上庭後被判即時監禁2星期及罰款港幣5,000元，其後獲准保釋等候上訴。

片中可見薛影儀（阿儀）駕駛着一架小型電單車。（截圖）

片中可見薛影儀（阿儀）駕駛一輛小型電單車，在旁有一名身穿反光衣的男子教她駕車方法，曾一度扶住車柄協助，「放手就停架啦」、「你慢慢畀油」。而負責拍片的女子不斷大叫﹕「嘩！小心呀」、「阿儀你好大膽呀！」、「阿儀你好勁呀！」其後阿儀涉被控「駕駛時沒有駕駛執照」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」四項罪名。