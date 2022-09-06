王浩信懶理婚變傳聞曬最新寸頭靚樣似足OPPA　網民竟然提起陳自瑤

王浩信 (Vincent) 於上月中突然被爆與陳自瑤已經離婚結束了11年的夫妻關係，報道出街當日Vincent於社交網出post闢謠，表示：「一切安好，多謝大家關心🙏🏼」陳自瑤當時亦表示對於不是事實的報道不作任何回應。雖然屢傳婚變傳聞，但仍無礙Vincent的事業心，今年主力在內地發展的他繼續寄情工作。

事隔大半個月，Vincent前日就於微博曬出多張他的最新靚相，並留言寫道：「給自己最好的禮物就是每天給一個理由讓自己變得更不一樣，謝謝夥伴們讓我看到我沒有見過的自己！」相中的Vincent剪了一個全新髮型，以寸頭造型示人，相當減齡，非常之有型且韓味十足，很有OPPA的感覺，帥氣樣貌亦完全不似39歲。一眾粉絲和網民都紛紛留言大讚他靚仔有型帥到不得了。不過亦有網民覺得這個髮型不太適合他，也有網民留言問道：「有無送生日禮物畀老婆？」陳自瑤日前 (8月27日) 剛度過了她的41歲生日，她於IG大曬女兒送她的生日禮物，以及與多位好姊妹慶生的靚相，但就未見Vincent有留言為她送上生日祝福。

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