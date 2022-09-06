蕭定一被申請破產　短期內兩單官司纏身排期11月聆訊

曾投資多套電影的中國數碼創意娛樂有限公司主席蕭定一，之前傳出債務問題，9月5日更被債權人入稟高等法院申請破產，聆訊已排期在11月1日下午處理。

蕭定一近年集中火力經營「HMVOD視頻」(8103)，而「HMVOD視頻」主打港產片，也是香港第一間提供「裸眼3D」技術的公司。今年3月他在爸爸蕭若元的YouTube Channel開設節目做YouTuber，6月時曬出支票分享第一次出糧的喜悅，當時有傳他已經完成債務重整。9月5日Capital Union Inc.入稟高等法院申請蕭定一破產，由於破產呈請書不開放予公眾人士查閱，所以並沒有披露與案有關的欠債詳細資料，而司法機構網頁顯示，聆訊已排期在11月1日下午處理。

其實8月尾蕭定一已有另一單官非，浩瀚資產管理有限公司入稟追討三千多萬，入稟狀指浩瀚與蕭於2019年11月14日定下借款協議，浩瀚會借$3,260萬元與蕭，首年年利率為12%，即為391萬2千元，自2020年11月18日起，年利率則會以24%計算，直至還款為止。浩瀚現向蕭追討本金及利息。

案件編號：HCB 4834 / 2022

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