F.I.R.阿沁發文「藝人行業是可憐的」　吳克群：挖馬路工人更辛苦

內地限定男團NINE PERCENT（已解散）成員林彥俊近日被連環踢爆帶女生開房間﹑賭博，令其形象一落千丈，引來大批粉絲不滿宣布脫粉。而身為曾是其前老闆的台灣F.I.R.飛兒樂團的吉他手阿沁，就在微博發文護航，表明「藝人一直是行業是可憐的」，結果貼文一出被大批網友指責，隨即有網友就翻出過去一段吳克群受訪的片段，強調「藝人真的沒有很辛苦」，兩者形成強烈對比，登上熱搜引來廣大討論。

阿沁發文力撐林彥俊，沒想到弄巧成拙。（阿沁微博圖片）

阿沁在微博發長發文，感嘆演藝行業辛苦：「一個藝人的誕生背後有多少不為人知的潛規則與犧牲？最近很不公平的言論在網路，藝人、偶像就不能談戀愛？2022年了居然還有這樣的思維。」並揚言支持林彥俊，叫他為自己的人生舞台負責即可。沒想到貼文一出竟弄巧成拙，引來不少網友批評無法苟同他所言的「藝人一直是行業是可憐的」言論，認為藝人這份工作薪資高就要付出相應代價，不要賣慘，而他似乎意識到自己措辭不當，隨後發文道歉。

吳克群的言論同阿沁形成強烈對比。（微博圖片﹑阿沁微博圖片）

雖然阿沁已發文道歉，不過仍然引來大批網友討論，當中有網友更翻出吳克群曾受訪的片段，他揚言藝人這份工作真的不辛苦：「我覺得藝人的職業其實真的沒有很辛苦，當你做過幕後的工作人員你會覺得，藝人真的不要再廢話了，沒有那麼辛苦。事實是真的，藝人拍戲辛苦嗎？所有人幫你把光打好了，氣氛布好了，你出來也許一場戲五分鐘你演完了，你可以走了，工作人員要花多少時間陳設弄好，然後工作人員要花大半年的時間在後製盯着你的表情，幫你修眼袋，這是多麼辛苦的事情，這才是辛苦。藝人真的是很不辛苦的行業，路邊在挖馬路的工人都更辛苦。」他這一番話被網友激讚是人間清醒。

吳克群認為藝人的職業其實沒有很辛苦。（微博圖片）

除了吳克群之外，還有楊冪受訪時曾講道：「你往下去看一看，每一個人都很辛苦。他們今天蹲在這不辛苦嗎？對半天稿子不辛苦嗎？所以你憑甚麼要別人了解你的辛苦。」而影帝陳道明亦曾講道：「職業操守啊！我覺得問題出不出在他們年輕上，也不出現在貌美上，他們沒有一個正確的職業觀。幹這個職業現在這麼弄的，甚麼手破了甚麼哪摔傷啊，甚麼冬天在水裡頭那天穿着大皮襖，變成了一個演員的功勞，你就是幹這個的，你拿的就是這份錢。」認為他們所言有道理，三觀正確。

楊冪的言論被獲讚。（微博圖片）

陳道明認為演員要有職業操守。（微博圖片）

另外，有網友更翻出舊帳，直接點名一些明星曾在微博認同或表示藝人是一份高危職業，包歐陽娜娜﹑張雨綺﹑寧靜﹑袁弘等，訴苦的言論讓大家相當不滿。網友們認為，藝人拿着高收入，工作付出應有代價是應該的，外面有更多職業比起藝人更高危，甚至是要命的職業，表明如果覺得辛苦就別做藝人這份工作。

歐陽娜娜曾在節目中訴苦壓力大。（微博圖片）