神探大戰｜炸裂式演技征服觀眾　劉青雲隔空向郭藹明真情告白

由韋家輝執導﹑劉青雲﹑蔡卓妍(阿Sa)以及林峯主演的電影《神探大戰》,目前率先在內地上映中,口碑同票房叫好,截止目前為止已破2億人民幣。劉青雲的演技再次震撼觀眾,而近日其接受內地媒體訪問時,除了大談戲中事之外,更隔空向太太郭藹明真情告白,成為微博熱門話題,讓不少網友再次肯定他是好男人代表。

劉青雲的演技再次封神。(《神探大戰》微博圖片)

在電影中劉青雲的演技再度令人讚嘆,特別是一幕「一人分飾四角」的戲份,在車上狹小空間內,他一邊開車一邊與自己對話,還原當年的案情,而且他的口吻還有神態同另外存在的三人不盡相同,演出精神分裂的狀態,演技切換自如,讓網友一致大讚根本是炸裂式演技,完全能征服觀眾。而電影目前為止已破2億人民幣,在知名電影網「貓眼電影」中更奪得9分,相當之高。

劉青雲分飾多角演技切換自如。(影片截圖)

劉青雲演技根本無得彈。(微博圖片)

作為電影中的靈魂人物,劉青雲在接受內地媒體訪問時表示飾演多重人格對他來說是一件不太難的事,反而對導演來說比較困難,因為他要設定不同人格的安排﹑態度﹑拍攝位置等。在是次訪問中除了講電影之外,他還很難得提到太太郭藹明,隔空向她表白揚言在他還沒有結婚之前,演戲就是一切,沒有別的事情,演戲根本就是他的生命,但結婚以後就不是了,結婚以後就是郭藹明比較重要,愛的告白感動不少網友,認為他們根本就是天生一對。

劉青雲隔空向郭藹明真情告白。(網上截圖﹑lauchingwan@IG)

事實上,劉青雲不時公開愛的宣言,特別在7年前憑《竊聽風雲3》奪金像影帝時講的「太空船」宣言,他表示:「我要多謝我太太,每次當我揸住隻太空船,飛到去宇宙唔知邊一度嘅時候,你總係有辦法,令我好安全咁返嚟地球,多謝!」這一番說話感動不少網友。另外,在私下他亦不時在instagram發表愛妻金句,就好似「If I could be with anyone, I’d still be with you.」﹑「Treat her like you’re still trying to win her」等,相當甜蜜。

劉青雲當年「太空船」宣言,感動郭藹明。(影片截圖)

除了不時發表愛的宣言外,劉青雲在行動上亦非常寵妻,就是他每一年的聖誕節都會親寫聖誕卡給郭藹明,還會同她一起護膚增進感情。而且夫妻二人鬧不和,他都會主動投降道歉,而且他們雙雙出入不時會被拍到手牽手﹑抱抱,恩愛非常。劉青雲演技出眾還有一顆專一的心,難怪被封為是圈中好男人代表。

劉青雲﹑郭藹明不時被拍到手牽手。(視覺中國)