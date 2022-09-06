黯夜守護者 | 區明妙羅毓儀演叛逆飛女　出場不足一集即死人

無綫（TVB）電視劇《黯夜守護者》接棒《白色強人II》昨日（5日）首播，由陳展鵬、陳煒、陳敏之、江嘉敏、謝東閔等主演。昨晚講述任職警察的陳展鵬（飾演高輝）和陳煒（飾演方梓翹）遇上區明妙（飾演Cindy）和羅毓儀（飾演Maisy），不久後便接到羅毓儀死亡的消息，兩人隨即展開調查。

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第一集兩位TVB「御用學生妹」區明妙（miumiu）和羅毓儀（Yuki）以叛逆飛女Look在蘭桂坊登場，化濃妝穿小短裙，搣甩清純感。兩人均是TVB力捧的小花，其中區明妙人氣略勝羅毓儀一籌，有「翻版周子瑜」之稱的區明妙於Instagram擁有10.1萬粉絲。咁多粉絲，當然要歸功於區明妙的性感靚相。區明妙熱愛戶外，近日就趁機抓緊夏天的尾巴，享受陽光與海灘，她曬出比基尼相，露出纖腰美腿，性感又靚女。

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另外羅毓儀近年亦火速上位，雖然其Instagram較少性感相，但勝在笑容甜美，氣質似足日本妹，非常殺食。而羅毓儀訓練班未畢業已在《食腦喪B》演過不良少女，不過《黯夜守護者》的造型明顯可愛得多！

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