韓星地帶：求生大作戰｜首爾記者會直擊　Yuri變劉在錫李光洙啊媽

Disney+全新綜藝節目《韓星地帶：求生大作戰》將於今天（8日）開播，日前（6日）三位主持劉在錫、李光洙和少女時代Yuri，與兩位導演出席韓國記者會做勢。《香港01》記者亦有幸親身到場，為香港觀眾直擊現場熱鬧情況。



劉在錫、李光洙和Yuri在台上大展默契。（陳穎妍攝）

記者會正式開始前，大批韓國及海外記者已聚集會場門外。與香港不同的地方，大會事前準備了一些簡單小食，讓記者們「先醫飽個肚」。記者會開始時，三位主持和導演逐一由後方涼亭造型的小舞台出場，並進行了團體和個人拍照，眾人面對閃過不停的閃光燈也毫無動搖。記者會當然少不了發問環節，節目以「忍」為主題，3位主持人需在各種極限環境下堅持4小時，劉在錫表示拍攝時中間沒有休息時間，遊戲的強度也令人嚇倒。他亦講到：「密室逃脫的節目拍過很多，所以這次特別好奇不逃脫是如何，我也玩得非常投入。」Yuri也大讚節目製作龐大又有質素，投入之餘兩位前輩的默契也十分好。」

《韓星地帶：求生大作戰》在首爾舉行大型記者會做勢。（陳穎妍攝）

點擊睇更多直擊現場照片：

+ 11

三人亦分享了不少拍攝期間的趣事，期間李光洙更不小心劇透而被導演「怒啤」。被問到誰是最辛苦的成員，大家都一同指向Yuri並稱她是媽媽。李光洙形容Yuri就像媽媽一樣照顧他們，二人更一致認同，要是沒有Yuri的話，早就按下了「放棄」的按鈕結束節目。導演分享最初想拍新節目時，馬上想起曾在《Running Man》等合作過的劉在錫，其後找來與劉在錫很有默契的李光洙，最終在劉在錫推薦下邀請到Yuri，沒想到Yuri在節目「本能」大發，希望觀眾能通過節目就親自發掘。

記者會邀請了不少韓國及海外記者參加，現場相當熱鬧。（陳穎妍攝）

此外，劉在錫遭導演大爆經常在節目中爆粗，坦言有種被自己被罵的感覺。不過感到委屈的劉在錫馬上反駁，表示自己平時不是完全不說粗口，只是工作人員都會幫他剪掉，這次卻沒有剪輯掉，希望觀眾不要誤會他。最後一行人再次向在場記者問好，並講到希望《韓星地帶：求生大作戰》能有機會像《魷魚遊戲》一樣衝出亞洲，讓我更多人感受到其魅力。節目於9月8日全球同步上線，粉絲必定要緊貼開播。