2022上半年韓國藝人總收入Top 10　BTS不敵呢個「Trot」歌手排第2

不少人喜歡關注演藝圈藝人財富排行，韓國節目《TMI News》近日結算出2022上半年藝人的總收入榜單，把最會撈金的前10名通通公開，冠軍由「演歌王子」任英雄以375億韓幣（約港幣2億2700萬元）的收入奪下，第2、3名則分別為團體BTS、全智賢，各個吸金功力都十分驚人。



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Trot歌手任英雄現年31歲，有著「師奶殺手」的封號，2016年出道，2020年1月參與選秀比賽《Mr.Trot》一戰成名，歌唱實力與人氣兼具，短短幾個月內獲得超高知名度，魅力擄獲大批熟女粉絲，成為南韓演藝圈無人不知無人不曉的演歌歌手。

任英雄今年5月推出首張正規專輯《IM HERO》，光是首週銷量就突破110萬張，創下歷代Solo男歌手的首日銷量、首週銷量的最高新紀錄，也在同月舉行巡迴演唱會，加上接拍多支廣告，也因此在2022年上半年總收入排行榜脫穎而出，以375億韓幣（約港幣2億2700萬元）的金額奪下冠軍寶座。

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第二名則為南韓天團防彈少年團（BTS），名聲享譽國際，尤其在年輕族群之中影響極大，曾受邀到白宮、聯合國演講，也拿下不少國際獎項，靠著專輯銷售量及演唱會、廣告代言等工作，團體在今年上半年總收入高達2464億韓幣（約港幣14億9100萬元），不過該團總共有7人，平均每個人約352億韓幣（約港幣2億1300萬元）。

第三名則是南韓天后全智賢，有著「代言女神」的外號，身上廣告、代言接到手軟，傳出手上同時有超過22個合約代言，上半年收入大約為130億韓幣（約港幣7870萬元），成為韓女星之首。

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節目中也依序公布第四至第十名，分別是馬東石（120億韓幣／約港幣7260萬元）、演員李炳憲（78億韓幣／約港幣4720萬元）、國民MC劉在錫（77億韓幣／約港幣4658萬元）、男團NCT DREAM（7人，平均每人約71億韓幣／約港幣4295萬元）、女團TWICE（9人／平均每人約55億韓幣，約港幣3328萬元）、男團SEVENTEEN（13人，平均每人約38億韓幣，約港幣2300萬元）、男團Stray Kids（8人，平均每人約37.9億韓幣，約港幣2294萬元）。

【2022上半年韓星收入排行榜】

第一名：任英雄

第二名：防彈少年團（BTS）

第三名：全智賢

第四名：馬東石

第五名：李炳憲

第六名：劉在錫

第七名：NCT DREAM

第八名：TWICE

第九名：SEVENTEEN

第十名：Stray Kids



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】