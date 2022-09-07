59歲李連杰回春帥氣有型似囡囡男友　曾患病蒼老如老伯嚇壞網民

現年59歲的李連杰作風一向十分低調，如果不是要宣傳電影作品就甚少會公開露面。不過間中都會更新IG同大家分享生活近況。而他與老婆利智的兩個寶貝女兒Jane及Jada，亦有於IG上載他們家庭聚會的靚相，曝光了爸爸的近況。前日 (5日) Jada就分享了她與爸爸同遊法國時的自拍合照，相中可見李連杰一身young爆打扮，短褲波鞋再加頂鴨舌帽，立時減齡不少，即使戴上了黑超和口罩也都看得他狀態極佳。網民都大讚李連杰年輕有型，與囡囡站在一起似男友多過似爸爸。

李連杰於2018年5月現身西藏拉薩大昭寺時，引來大批群眾圍觀，當時網上流傳了一張他看來十分蒼老照片，令不少網民大感驚訝。該張相中照片中的李連杰兩鬢斑白兼駝背彎腰，彷如70歲的老伯伯，有網民更心痛表示：「才55歲怎麼蒼老成這副模樣」、「這沒有人認得出來吧」。如今他已回復狀態，儼如回春了起碼20年似的。

李連杰於2018年5月時的照片。(微博圖片)

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李連杰早年曾罹患甲狀腺機能亢進症，無法做激烈運動之餘，更必須吃藥控制，藥物的副作用導致他暴肥、心臟出現問題，在醫生提議「要嘛不拍戲，要嘛坐輪椅」的情況下，李連杰唯有終結其武打生涯，而他當時亦曾說過「離死亡不遠了」。近年處於半隱退狀態的李連杰，除了積極打理由他成立的壹基金以及推廣太極之外，他於2017年亦難得參與由馬雲投資的電影《功守道》，狀態看來不錯。2018年他更罕有接受了內地知名主持人鲁豫的訪問，從照片可見二人言談甚歡，看來未受病痛所困擾。