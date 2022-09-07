于正評論區答網友對多位藝人看法　大讚Angelababy人品好顏值高

內地製作人兼編劇于正多年來捧紅了多位明星包括楊冪、趙麗穎、吳謹言等，向來喜歡抽水的他，日前在微博評論區與網友互動，回答大家的問題，當中提及眾多藝人。



于正一直爭議多多，但確實捧紅不少藝人。（微博@于正）

有網友問于正與楊冪、趙麗穎是否還有聯絡，他回答與前者一直頻繁聯繫，後者則偶爾；其他大部分都是于正對於各藝人的看法，好似Angelababy（楊穎）「人品好顏值高」，自己特別特別喜歡；任嘉倫「謙卑又努力」、宋軼「很有禮貌」、周也「特別好的一個女孩，前途無量」、楊超越「耿直有趣」等。由於于正曾被爆與林心如有牙齒印，不過之後解開心結，有網友問他「後悔找林心如拍美人心計了嗎？」于正也回應道：「不後悔，她是最合適也是最好的竇皇后，感恩她感謝她的演繹。」並透露吳謹言正在揀劇本，下半年開機。

除此之外，還有網友問于正公司如何決策演員接戲，他表示：「第一演員自己的意見，然後我的意見參考！沒了！」而對於自己的看法，于正笑言：「一個可愛又不失真性情，並且不被世俗左右的修行者，哇哈哈哈哈哈」更指之所以大家問他對誰的看法是因為「主要我老，資深，夠權威，哇哈哈哈哈哈，也夠不要臉！」