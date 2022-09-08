傳古天樂梁朝偉加盟內地新綜藝《無限超越班》　超強陣容無得輸？

過去TVB(無線)有不少經典劇集在內地非常受歡迎，而有見及此「浙江衞視」的製片人吳彤就在近日的招商大會中，宣佈聯合「優酷平台」﹑「TVB」共三台聯手打造全新綜藝節目《無限超越班》，還擬邀「天王」劉德華做召集人，劉嘉玲﹑梁朝偉﹑惠英紅﹑古天樂同劉青雲擔任導師，超強卡司陣容讓不少網友驚嘆，望節目組邀約成功，可以一睹多位影帝影后同時集結的畫面。

「浙江衞視」新綜藝節目《無限超越班》，擬邀「天王」劉德華做召集人。（微博圖片）

從「浙江衞視」的招商會中可見，在製片人吳彤的介紹下，全新綜藝節目《無限超越班》將推出，擬邀劉德華做召集人，並在簡介中表示劉德華會在第一期亮相節目。雖然目前只是邀約當中，但劉德華早前已經同「浙江衞視」的節目《中國好聲音》合作過，此次再受該台的邀約，不少網友猜測邀約成功的機會好大。

除了劉德華之外，節目組亦亮相名單擬邀多位星級導師，包括劉嘉玲﹑梁朝偉﹑惠英紅﹑古天樂同劉青雲，影帝影后共同集結，超強導師陣容已經令不少網友驚訝連連。

超強大導師陣容。（微博圖片）

還擬邀多位TVB出身或拍攝過TVB劇集的藝人助陣。（微博圖片）

而節目是以經典港劇為主，所以節目組亦擬邀多位TVB出身或拍攝過TVB劇集的藝人助陣，從名單中可見有林保怡﹑羅嘉良﹑陳小春﹑張智霖﹑歐陽震華﹑宣萱﹑鄧萃雯﹑蔡少芬等，卡司相當強勁。據節目簡介，這一檔節目是「明星演習竟演真人騷」，將集結內地同香港多位新生代藝人參加，竟演TVB經典劇集喚起港劇回憶。據節目概述暫定在9月下旬啟動錄製，一共有12期 ，規劃在10月底排播。雖然節目目前只是暫定擬邀中，但眼見如此強大的規劃，已經深深吸引觀眾眼球，可見該節目一旦成功製作播出，引來的迴響一定相當大。

節目會擬邀集結內地同香港多位新生代藝人參加。（微博圖片）