《愛‧回家》「垃圾清」周梓盈秘密嫁圈外男友　曾與何廣沛拍拖5年

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》成功捧紅不少藝人，其中演大小姐秘書「垃圾清」的周梓盈曾與Terry（李偉健飾）曾埋下一段感情伏線，令人期待。可惜，在2019年尾，周梓盈忽然在IG宣布因合約問題，離開工作了7年的TVB。相隔兩年，《香港01》收到讀者爆料，指周梓盈日前秘密出嫁，正式成為人妻！

照片可見，新娘子周梓盈Keep得非常好，十分幸福！其實早在2019年10月，周梓盈接受《香港01》訪問時已承認有圈外男友「其實我有拍拖，係圈外人。可能講完會令大家失望，但唔想呃大家，都拍咗3年左右。不過都唔提佢咁多，希望大家畀空間。」不過，自離巢後周梓盈已刪除了IG帳戶，更少有更新動態，猶如人間蒸發。

恭喜恭喜！（FB照片）

好靚呀！（FB照片）

點撃下圖睇「垃圾清」周梓盈過往作品：

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現年30歲周梓盈入行當演員前曾當硬照模特兒，在18歲時獲前經理人公司青睞簽約，成為𡃁模組合Donuts成員，其後因收入不穩在家人勸喻下，離開娛圈轉做文員。至2012年，她參加TVB第26期藝員訓練班，並正式成為演員，直至2018年憑「垃圾清」一角而為人認識，純品又甜美的角色甚得人歡心。她曾於2012年在無綫電視藝員訓練班裏認識何廣沛，兩人其後一直拍拖至2017年分手。有傳二人分手原因是男方爆紅，以免感情會影響星途而向女方提出。