田亮女兒傳做職業運動員　7歲學打網球曾受澳洲名將指導

還記得內地綜藝節目《爸爸去哪兒》第一季的田亮女兒Cindy（田雨橙）嗎？不經不覺Cindy目前已經14歲了，近日被網友曝光了其與家人去露營的照片，身高接近170CM相當高挑，而且還爆料指她會走上職業網球運動員的道路，頓時引來全網討論，微博閱讀量超過1.5億，相當驚人，可見大家是多麼關注她的一舉一動。

田亮的女兒Cindy小時候相當可愛。（田亮微博圖片﹑微博圖片）

從網友暴光的照片可見，身穿白T-Shirt配上工作褲頭戴漁夫帽的她，在一大片果林間活動，整個人活力滿滿。現年14歲的她身材高挑，從田亮上貼當日露營的全家照可見，站在田亮旁邊的Cindy，其身高同爸爸相差不遠，事關田亮只有172CM，所以乍看之下Cindy應該有接近170CM，身材可以說是高挑的。

Cindy的身高應該接近170CM。（田亮微博圖片）

Cindy近照暴光掀起討論後，有網友就留言爆料直指她將走向職業網球運動員的道路，隨即再掀起全網討論，微博超過1.5億閱讀量，不少網友都知道做職業運動員是非常辛苦的，但既然選擇了就代表熱愛，所以一致性支持Cindy。當傳聞愈傳愈烈之時，身為爸爸的田亮就回應內地傳媒的查詢，他表示目前沒有考慮讓Cindy走職業網球的道路，但亦不會干涉她的决定，要尊重孩子的意願，培養孩子的獨立人格。並揚言只要Cindy決定的事情，就會放手讓她去嘗試，相信在嘗試的過程中，會找到自己喜歡的事情。

Cindy7歲起就學習打網球。（田亮微博圖片）

事實上，Cindy在7歲起就學習打網球，田亮亦不時在微博上貼女兒打網球的英姿，揮打網球時整個人顯得相當專業。而在兩年前，Cindy更上過澳洲網球名將曉域的課程，當時田亮更拍下女兒上課時的認真模樣，可見Cindy的手臂肌肉線條明顯，揮打網球時展現強勁力度，事後田亮就在微博留言：「小朋友的網球水平更進一步了。」可見該課程令Cindy獲益良多。

曾跟過曉域學習打網球。（田亮微博圖片）

而媽媽葉一茜曾在接受訪問時表示，Cindy一旦投入運動就會精力充沛，整個人神彩奕奕，似乎比起學習更擅長運動。可見Cindy遺傳了爸爸田亮的良好運動基因，如果最終選擇向職業網球運動員道路進發，假以時日可能是一位奧運冠軍。

Cindy遺傳了田亮的運動基因。（田亮微博圖片）