《爸爸去哪兒5》隔四年重聚勾回憶　網友：孩子們都長大了好多

台灣男星吳尊最近帶同妻小從汶莱飛抵上海隔離，當隔離生活結束之後相約同在上海的昔日舊隊友「飛輪海」的汪東城﹑辰亦儒飯聚，近日再相約陳小春、劉畊宏等親子檔聚會，讓4年前的《爸爸去哪兒5》陣容重現人前勾起不少網友回憶，而多位萌娃長大了許多的模樣吸引大家不少目光，不禁讓大家感慨：「時間過得好快」掀起討論。

三子同框勾起大家不少回憶。（辰亦儒微博圖片）

在上海工作的吳尊近日相約4年前《爸爸去哪兒5》的成員聚會，包括陳小春﹑應采兒夫婦帶着兒子Jasper（陳胤捷）；劉畊宏﹑王婉霏夫婦帶着女兒劉宇芙（小泡芙）、大兒子劉宇恩現身，一眾人一起觀賞回味起《爸爸去哪兒5》的節目，畫面相當溫馨。

大家一觀賞《爸爸去哪兒5》節目。（吳尊微博圖片）

除了共同觀賞節目之外，他們一行人還在室內進行多樣運動，吳尊同劉畊宏帶同多位萌娃一起打籃球，還有攀石等，大家玩得甚是開心。除此之外，他們還走出戶外去寵物店遊玩，在寵物包圍的情況下一起大合照，大家笑得甚是開心。而他們長大了許多的模樣亦引來網友們討論，特別是Jasper，自從節目之後他就告別幕前，即使去年參與拍攝的綜藝節目《新生日記2》亦遭到特效遮樣播出，所以大家許久沒看見他。

大家一起互動打籃球﹑攀石。（吳尊微博圖片）

此次Jasper現身聚會，他比從前長高了不少，脫去了臉上的嬰兒肥，臉長長的輪廓分明，配上平頭裝整個人看似成熟了不少，乍看之下愈來愈似爸爸陳小春。而長高不少的小泡芙留着一頭捲髮公主頭，顯得十分可愛，還有Max﹑Neinei的樣貌亦變了許多，讓不少網友感慨：「孩子們都長大了好多。」不過此次就少了嗯哼﹑小山竹，否則就完美重聚。

Jasper脫去了嬰兒肥。（《爸爸去哪兒5》微博圖片﹑吳尊微博圖片）

難得的聚會亦讓吳尊有感而發：「4年過得真快，大家都很懷念爸爸去哪兒的時光。NeiNei和Max在汶莱已經超期待這次的相聚，真的很奇妙。聚在一起時感覺還停留在4年前的我們，這特别的感情對小朋友真的非一般！這一趟行程將會是豐富多彩，有家人在身邊我就可以待很長一段時間，接下來幾個月好興奮，可以認真的拍攝啦！」

一班萌娃當年好可愛。（吳尊微博圖片）