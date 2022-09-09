蔡一傑、蘇志威上《開心無敵獎門人》　食壽司有陰影：直接入醫院

草蜢將於10 月26舉行一連4場的演唱會，準備演唱會之前蔡一傑、蘇志威兩位特別抽空參與《開心無敵獎門人》。今日（08/09）他們接受《香港01》訪問時直言上一次參與「獎門人」時已是十多年的事。



草蜢蔡一傑、蘇志威上《開心無敵獎門人》。（梁碧玲攝）

蔡一傑接受訪問時回憶，表示十分害怕「獎門人」節目的「辣辣壽司」，直言上次食完壽司之後直接入了醫院。他說：「我話如果有嗰個環節我就唔會上嚟，因為上一次做節目食完壽司之後就即刻入急症室，絕對有陰影。食完之後個胃『嗱』到呢，所以話明唔玩個遊戲。」是晚好似有「估歌仔」環節，蔡一傑就說：「估歌我哋一定識啦，如果唔識呢？」蘇志威笑言：「咁就冇辦法啦。」蔡一傑又說：「最好就播多啲草蜢嘅歌。」

草蜢蔡一傑、蘇志威玩到好開心。（梁碧玲攝）

下月底開騷，他們表示晚上錄完節目後翌日就要開始籌備演唱會。蔡一傑直言，就算只買到山頂位的朋友也不用擔心，因為可以欣賞特別的舞台效果，說：「今次著數！因為坐高可以睇晒！」蘇志威說：「我覺得可以分幾段，近睇可以接觸我哋，睇到我哋眼神動作，因為我哋擺咗好多好精彩嘅嘢喺台面。如果坐高啲，就可以睇到台面，我哋同Dancers嘅配合，亦都非常精彩！」他自言如果想全面地欣賞他們的演唱會就需要睇足三場，在近、中、高不同位置欣賞。

蘇志威拱橋！（梁碧玲攝）

有鑑於之前發生紅館意外，草蜢也表示因為要跟足政府指引，所以要將一早定好的舞台設計概念推倒重新設計，不過他們就表示並不代表新設計會較差，蔡一傑則說新設計反而更好，叫粉絲們不用擔心。