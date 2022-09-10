楊冪捧紅迪麗熱巴竟退出嘉行娛樂？　傳與內部不和憤然離場

眾所周知內地女星楊冪除了是藝人身份之外，其還是娛樂公司「嘉行傳媒」的老闆之一，公司從2013年成立至今已有9年時間，捧紅不少旗下藝人如迪麗熱巴﹑祝緒丹等。但近日卻傳出楊冪有意退場離開「嘉行傳媒」，導火線疑是公司內部不尊重她，事件掀起廣大關注，至今公司及其本人亦未有作出任何回應。

楊冪傳離開「嘉行傳媒」。（楊冪工作室微博圖片）

近日網上盛傳楊冪將離開有份創立的公司「嘉行傳媒」，有指楊冪因不滿公司在未有與她商量下，背着她私下接拍「騰訊平台」一部古裝劇《嬌藏》，而當《嬌藏》官宣時，有網友發現楊冪及其工作室未轉發官宣文，此舉顯得相當怪異，因為過去楊冪及工作室會發宣傳貼文。正因此事楊冪疑不妥協與公司鬧不快，所以傳出不再合作。

楊冪疑因不滿公司私下接戲，而鬧不快。（微博圖片﹑楊冪工作室微博圖片）

而再加上她的前助理在微博發文：「物事人非，只願好人一生平安。」引起不少揣測，日前「嘉行傳媒」旗下藝人的張雲龍，更在節目上公開表示：「其實冪姐不是我們老闆，但是冪姐是對我幫助很大的人」，但根據企業網「天眼查」的查詢，楊冪是該公司的第三大股東，所以有網友質疑為何不是老闆呢？他的言論更令大家臆測，難道楊冪與「嘉行傳媒」已經分道揚鑣？而目前面對如此大的傳聞，楊冪至今仍未作出回應澄清。

「嘉行傳媒」旗下藝人張雲龍的言論，令大家有更多猜測空間。（張雲龍微博圖片）