高海寧同TVB傾緊續約　否認因視后決定去向：用合約換獎我唔會做

高海寧（高Ling）離巢在即？高Ling自從由內地完成工作返港後鮮少出現於幕前，日前（09/09）她為TVB綜藝節目《開心無敵獎門人》錄影接受《香港01》訪問時透露近況，原來她近日忙着上游水堂：「忙緊咩？忙緊玩囉，哈哈。講笑啫，其實係好多嘢學緊，例如我唔識游水，但係就成日出海玩。」此外，高Ling更透露正與公司傾談續約的事宜，還表示有好劇本、好角色的話就會留低，並強調不會為了「視后」或者女配角獎項而續約。



高海寧在《開心無敵獎門人》節目中玩「爆波波」。（林迅景攝）

「獎老」笑言好多人都想做個氣球。（林迅景攝）

高Ling透露最近跟一個認識多年的朋友在學游水，但因為是報游水班的關係，所以就要和小朋友做同學一起學，她說：「我試過去報班，同啲小朋友一齊，但係都係學唔識。學識游之後去到海都係唔識游，所以我都係要着救生衣。」她笑言與小朋友一起學游水完全不尷尬：「同佢哋一齊玩，反而會俾佢哋感染，個感覺好開心！」

高海寧表示之前上游水班時同一班小朋友一齊學游水，小朋友真係幸福呀！（IG@sammkoling）

雖然高海寧在入行初期經常被指靠身材上位，唯近年她開始有改變，在演繹角色上有多方面嘗試，演技方面更是大躍進，她在2020年內地劇集《三十而已》中的表現不但備受觀眾認同，更助她成功打入內地市場！

高海寧（高Ling）前年更因拍攝內地劇集《三十而已》而人氣急升。（微博@高海寧）

有傳高海寧不打算與TVB續約，她表示仍然在考慮中：「合約冇幾年。（剩返一年多時間？）仲有啲時間，但係同公司一路都密切傾緊。（有咩條件先會留喺TVB？）好睇嚟緊大家點合作最好，我好想有代表作，想有好角色同對手，當然入行咁耐有好多套都好鍾意，但係點樣可以再好啲就要好好哋諗。我自己都會報讀一啲演技班，因為我真係鍾意演戲，想再push自己多啲。」

高海寧為節目《開心無敵獎門人》錄影。（林迅景攝）

當被問到是不是有「視后」或者女配角獎項才會留低時，高Ling就坦言：「呢樣嘢都講咗好多年，我覺得唔係有個獎喺手就夠，我意思係話要遇到個角色，然後所有觀眾都認同，覺得我抵攞呢個獎先有價值，所以用合約換獎呢樣嘢我係唔會做，做咗都冇意思。」入行多年的高Ling自言最想得到觀眾認同，出演一個令大家記得、並可以令大家覺得她「識做戲」的角色：「就好似《三十而已》咁，就算得幾場戲都好，啲人仍然會記得我做得好。」

高海寧想有一套代表作。（《童時愛上你》截圖）

雖然可能有人認為高Ling同TVB傾條件「大口氣」或「憑什麼」，但事實上以她現時在內地市場的知名度來說，相信她在內地發展亦會相當好，但她就否認自己是為了「北上掘金」：「唔係啦，如果對手係劉青雲嗰啲，我唔收錢拍都肯。」現年35歲的高Ling在2008年參選香港小姐後入行，至今在TVB工作了14年有多，相信她未來也希望可作多方面嘗試。

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