開播情景喜劇 | 與張振朗高海寧被淘汰　王浩信：沒有信心要贏誰

王浩信、高海寧、張振朗等最近在內地綜藝節目《開播！情景喜劇》遭遇淘汰，令不少網友大感遺憾，為TVB團隊抱不平。日前，王浩信接受內地媒體《騰訊娛樂》訪問，大談參與節目感想與未來目標。



TVB團最近在節目中被淘汰。（視頻截圖）

今次是王浩信首次參加內地競技類綜藝，他直言非常有挑戰性，作為兩屆視帝，未能走到最後，被問及會不會覺得無面時，王浩信說：「我不太會在意這些面子什麼的，去參加這個比賽的時候，是沒有信心要贏誰，我們的語言可能已經是一個包袱，我覺得很有一種去做客，去被人主場的一種狀態，所以你能學到多少東西，就盡量去做吧，能不能走就盡量吧，所以對於現在我們這個結果是非常滿意的。」

王浩信表示參與節目沒有信心贏。（視頻截圖）

通過參加節目，王浩信接觸到不少內地演員，他表示想合作的藝人有很多：「比如小沈陽，在香港看春晚的時候看到他很多小品，看到他之前非常搞笑的一些片段，就覺得他是非常幽默的一個演員，而且整個氣場非常好。（又）比如說李雪琴、孟鶴堂他們（節目中）那段喜劇的東西弄得挺高級的，像看到寶藏一樣，都想合作。」

憑藉《踩過界》系列，王浩信兩次奪得視帝，他透露其實拍攝第一集時，壓力非常大：「《盲俠》（內地譯名，即《踩過界》）是我自己頭三壓力大的一個電視劇，TVB第一次跟內地的平台合作，是讓更多內地觀眾看到我的一個機會，那個時候就參考了很多不同內地男一號的一些演出方式，這也是特別難的一個角色，又要演盲人，你要處理律師上面的一些東西，又要把自己設計好的一些東西，怎麼讓內地的觀眾看得更加有親切感。」

王浩信指透露拍《踩過界》時曾參考很多不同內地男主角的演戲方式。（視頻截圖）

除此之外，對於內地的哥哥類綜藝節目，王浩信也表達了自己的強烈意願：「我特別想去啊，但是今年他們說滿額了，看明年有沒有機會去吧。」對於未來的工作目標，王浩信也已有計劃：「我希望可以在內地用普通話去拍戲，這是我的一個目標，因為我覺得作為一個之前是用廣東話去演戲的一個演員，不應該局限在語言上，只能在我的領域去工作，演員你不停想去進步的時候，你也需要不停地去不同的環境，去體驗、去學習，所以這也是我下一個目標，我希望來內地，可以在這邊工作、演戲。」

王浩信盼在內地工作。（視頻截圖）

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