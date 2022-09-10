香港小姐2022｜張光怡許子萱兩大學霸當眾嗌大交　內訌升級終決裂

無綫選美盛事《2022年香港小姐競選》決賽舉行在即，近日再爆是非。今年一眾候選佳麗中有不少都擁有高學歷，當中現年25歲任職投資銀行分析師的許子萱（Cecca），今年同時獲牛津及劍橋取錄讀MBA， 有「金融之花」的美譽。而被喻為「翻版麥明詩」的張光怡（Chloe），就畢業於港大醫學院並於早前宣布已正式成為醫生，有指她背景強勁，出身富裕之家，爸爸是醫生，媽媽是某集團高層，家住半山超級豪宅，更與樂易玲認識兼會與對方的兒子聚會。今日有報道指有爆料者指Chloe及Cecca兩大學霸鬧不和。

據悉，自小備受父母寵愛的Chloe，在7日訓練期間經常活在自己的世界，更被指有「公主病」，故不太受佳麗歡迎。而Cecca則性格率直，說話直腸直肚，故人緣亦普通。 Cecca與Chloe同屬陳瑞菱為隊長的紅組，由於經常一起排練唱歌跳舞，朝夕相對之下摩擦亦相當多。擅長跳舞的Cecca，對於經常甩拍子、連轉雨傘亦有困難的Chloe大感不耐煩。有次受訓期間，歌唱老師叫大家唱慢些，Cecca即忍不住怒視了Chloe一眼，未知是否在嫌棄她拖累大家。雙方的心病愈積愈多，直至一次排舞時兩人終於大爆發，因舞步問題當場嗌大交，連隊長陳瑞菱幫手調停也沒用，自此兩人互不理睬，終極反目，亦沒有在社交網上關注對方。而為她們排舞的舞蹈監製麥秋成就回覆傳媒表示對事件不清楚。

Cecca靚相：

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