口罩小姐｜第四名靚過晒三甲　網民戥師姐王詠珩唔抵：嘥我時間！

ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》昨晚（10日）播出總決賽，曾代表香港參加國際小姐的「師姐」王詠珩雖然連奪「網絡最受歡迎獎」和「最佳自選造型獎」，但卻只得「梗頸四」三甲不入。節目播出之後，三甲人選在網上引起一片罵聲，大批網民戥明顯高一班的師姐唔抵，大呼：「還我師姐！」



網民戥明顯高一班的師姐（右一）唔抵。（ViuTV）

口罩小姐總決賽的評審為谷德昭、張敬軒和王丹妮，最後選出的冠亞季分別為「聞西」梁茜童、「MK」黃僥霖和「馬小玲」張可盈。然而，由於每名口罩小姐會在揭曉名次時揭開口罩公開廬山真面目，最後頒發冠軍時只剩下師姐和聞西兩人，同台除罩前後的模樣更分外引起外界迴響，就連台下的三位評審都似乎因為兩人除罩前後的模樣太有落差而面露尷尬：「師姐嘅感覺係再親近啲」、「除咗口罩之後，師姐嘅笑容係特別燦爛，除咗口罩笑容係最緊要！」

最後頒發冠軍時只剩下師姐（右）和聞西（左）兩人。（影片截圖）

兩人在公開冠軍人選時先公開廬山真面目。（影片截圖）

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雖然師姐最終大熱倒灶敗給網紅出身的聞西，但卻成功贏得大批網民的支持，在網上紛紛留言力撐她：「師姐我哋全部人鄧你唔抵呀！」、「點解唔係師姐攞冠軍？」、「點睇都係師姐第1啦」、「嘥我時間」、「係唔係一同四調轉咗啊」。亦有不少網民指出包尾的「美谷」和「Triple May」比起三甲還要美得多，難以理解最後的賽果，慨歎「怪唔之得係口罩小姐」。

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