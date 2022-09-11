李璨琛中秋節拍短片被指暗示台灣回歸　衝上微博熱搜網友：看懂了

藝人李璨琛早前於微博拍片撐「只有一個中國」，片中他掛上警察證件帶，阻止一名外國人用過期糖果拐帶小朋友，更向小朋友表明「這個世界上只有一個爸爸」，字幕則寫上「只有一個中國」，惹來不少內地網友讚片段充滿正能量。

李璨琛和愛女元元。（ig@lucy.is.good)

昨日（10日）是中秋節，李璨琛今次拍片講述一個中秋節家庭團聚的小故事。片段中，李璨琛在中秋節時帶了月餅和蛋卷探望「媽媽」，「媽媽」叫他將禮物擺埋一邊：「放那邊，和老二的葡撻放一起。」李璨琛坐下後問「老二」在哪，「媽媽」答道：「去取老三的鳳梨酥了。」李璨琛皺眉說：「呢個老三呀，次次都禮到人唔到，我都有啲掛住佢嘅蚵仔煎。」此時「媽媽」寬容說道：「小孩子嘛，過陣子懂事了，就回來了。」李璨琛隨即說：「會嘅，我哋總有一日，會齊齊整整。」背景音樂是王菲版本的《但願人長久》，最後字幕寫道：「中秋節快樂，祝大家人月兩團圓。」

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內地環球網轉發報道，指片段暗指台灣回歸，短片上了微博熱搜，微博網友紛紛稱讚片段表示「簡單又深具內涵」、「看懂了」。

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