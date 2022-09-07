郭富城行畫展方媛被指玩電話融入唔到　獲平反指係遙距關心緊愛女

郭富城和太太方媛（Moka）早前一齊行畫展被內地網友「野生捕獲」，郭富城在一旁專心欣賞畫作，聽工作人員講解，而方媛則被指不斷玩電話，該網友更指方媛真人好嬌小玲瓏。雖然有網友認為方媛無法融入藝術氛圍，不過有人則稱讚她有自知之明，「她不懂畫，她也不摻和，換別的傻女人，去個蘇富比不知道要曬多少自拍，炫耀自己買畫。」

郭富城和方媛歲數相差22年。（方媛微博圖片）

近日一位在場人士補充了當日細節，她於小紅書發文表示，而就她現場觀察，郭富城和方媛十分恩愛，當談到知名畫家以妻子做題材作畫時，方媛像小女生般問郭富城「你甚麼時候畫我呀？」郭富城則爽快答道：「隨時！」樓主又指郭富城對方媛呵護備至，「而郭富成也很照顧太太，怕展廳餐廳冷氣太凍，背包裡還背著太太的外套給她防寒。」

網友指方媛小鳥依人在旁靜靜陪伴。（小紅書圖片）

樓主又表示，當日實際上方媛玩電話是正在關心女兒情況，談到女兒時更是興高采烈，「提到畫作另一主題馬匹時，方媛則立刻和我聊到女兒們。她說孩子們特別喜歡馬，看到這麼多關於馬的畫作肯定非常開心，說著還拿出手機給我看寶寶們可愛的美照，滿臉都是做媽媽的幸福感。方媛對孩子非常用心。」

樓主表示，郭富城和方媛看了整整一、兩個鐘畫展，及後四人一齊用膳，樓主大讚郭富城兩夫妻低調親切，「郭天王依然超帥超有型，方媛也比照片上更美，聊下來發現人也挺單純、有愛心，看上去就像個幸福的小姑娘。兩人的互動感覺非常舒服，很match！」

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