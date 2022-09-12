李易峰兩分鐘3P混戰片曝光　有人炒賣影片仍吸引大批網民付費觀看

現年35歲的內地一線男星李易峰，昨日（11日）因嫖娼被北京公安拘捕，其後又再爆出其特殊性癖好，又流傳一條疑似是他用平板電腦選妃的影片，令他形象直插谷底被標籤上「劣跡藝人」，演藝生涯隨時玩完。今日（12日）網上再陸續爆出李易峰的黑歷史，有人爆料指他今次已是第三次因為嫖妓被捕，網上又瘋傳一段疑似是李易峰兩男一女的混戰影片，但由於微博監控森嚴極速將影片封鎖，有人在網上炒賣相關影片賺錢，依然引起大批網民留言付費觀看。



李易峰在內地人氣高企。（微博@壹峰信）

微博博主「是你的鐵頭啊」大爆李易峰為人淫亂，今次已經是第三次被捕，又指出他曾一晚床戰七名女生，又嫖過未成年的女學生，甚至還由8000人民幣講價講成6000人民幣，讓對方相當錯愕大感尷尬。

疑似李易峰的性愛影片在網上流傳。（微博圖片）

有網民覺得片中男子的身體特徵與李易峰非常相似。（微博圖片）

影片清楚見到有兩男一女在床上交歡。（微博圖片）

隨住黑材料愈爆愈多，今日突然在微博流傳一段疑似是李易峰的性愛影片，影片約2分鐘長，清楚見到兩男一女在床上激戰的模樣，雖然兩名男子並沒有露樣，但網民仍憑髮型、腳上的痣、手型、聲音等認為和李易峰相當相似，引起網上熱烈討論。

有人炒賣相關影片。（微博圖片）

依然吸引大批網民付費觀看。（微博圖片）

然而，網民一在微博發布相關影片即被刪除，因此有不少網民炒賣影片，只需付五毫子到一元即能收到影片網址，反應相當熱烈。