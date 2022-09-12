黯夜守護者．劇評一｜捉到鹿唔識脫角仲係PTGF　套路不變欠火喉

無綫（TVB）劇集《黯夜守護者》上週星期一開播，簡介中指《黯夜守護者》將透過案件呈現社會的陰暗面，並且與以往查案劇不同，不是集中於如何破案，而是講受害者的個案和固中的影響，不過5集播出後予人觀感卻是：「吓，咪又係差唔多！」



羅毓儀和區明妙在劇中飾演梁敏詩和何欣遙，普遍都是好評。（《黯夜守護者》截圖）

明顯地《黯夜守護者》採用以往懸疑偵查劇的套路進行，全劇分拆幾個單元，第一個單元以「PTGF」做題目，透過羅毓儀和區明妙飾演的女學生因財下海做「PTGF」，羅毓儀被落藥迷姦、後因為吸毒過量致死的故事，再介紹出陳煒和陳展鵬兩位的關係，定位以及劇集大綱架構。

以劇情為主，角色為輔助也是好的，因為觀眾可以花更多時間了解故事發展。（《黯夜守護者》截圖）

deadline-figter呀，死線戰士冇人睇得明㗎。（《黯夜守護者》截圖）

有人會質疑：「講PTGF，下海賣淫俾人迷姦仲唔夠黑暗？」是的，題材的確是黑暗，講了兩個青年少女的慘劇，一個被殺，另一個則因為藏毒和教唆賣淫被捕，但以TVB劇來說題材卻已用過千百遍。每逢講社會黑暗面，「PTGF」就必定會出現，題材雖好但實在欠缺新鮮感。退一步說，為什麼一定糾結於「PTGF」呢？就算改成Part-time Boyfriend或者Part-time 「Old」friend都比這種以女學生賣淫的個案來得更有新鮮感。難度賣淫只限於女學生？顯然不是！

不過頭5集還是查案居多，有點「到喉唔唔肺」。（《黯夜守護者》截圖）

說是「PTGF」，其實即是舊一代口中的飛女、忽得妹、老泥妹等問題少女的名詞，「PTGF」只是變成英文，多了一層陪玩陪瞓試的含意而已。這個問題一直存在而且經常會被提及，絕對不是什麼新鮮和罕見的事。其實換個角度幻想一下，如果故事講一個因為生意失敗，婚姻失敗的中佬，家中又有兩老一少，因為財困而踏上賣淫之路，需要陪富婆，甚至是被同性有錢佬包養，最後還被「賣豬仔」的慘劇，故事是不是又比女學生為錢做「PTGF」更吸引？

鄭啟泰同袁文傑做「PTBF」可能仲好睇。（《黯夜守護者》截圖）

對白寫得幾好。（《黯夜守護者》截圖）

鄭啟泰同袁文傑做「PTBF」可能仲好睇。（《黯夜守護者》截圖）

就算如果要講「PTGF」的故事，其實也應該多些探究案中羅毓儀和區明妙的家庭背景，將更多篇幅放在她們與家人的關係，與家人之間的感人故事，為她們做「PTGF」冠上一個合理合情的原因，描寫她們的心路歷程，再講她們賣淫的決定，最後以她們家人知道事實後的反應，用一兩幕戲做總結。現在觀眾對羅毓儀、區明妙兩個角色的感受只停留於「兩個貪錢/為錢賣淫嘅女學生」，而不是「佢哋因為向現實社會低頭，行過歪路先會賣淫，真係好慘」。這5集是「捉到鹿唔識脫角」，略嫌欠一點火喉。

少少感情線為下一個故事的舖排。（《黯夜守護者》截圖）

殺羅毓儀的真正兇手成為懸念。（《黯夜守護者》截圖）

不過《黯夜守護者》也並非一無是處，「PTGF」最尾其實編劇留了一個懸念位，其實羅毓儀的死因不是因為吸食區明妙和有錢佬鄭啟泰的毒品，也不是因為方紹聰的推撞而死，而是因為她躺在後巷後被神秘人再次餵食毒品，服毒過量而死。到底誰是神秘人呢？可以在觀眾心中留下一個問號再引人追看。

同類的劇情觀眾睇過不下20次。（《黯夜守護者》截圖）

其次首5集的內容舖排也算是緊湊和嚴密，講「PTGF」故事之餘也介紹了主角陳煒和陳展鵬兩位主角出場。整體上首5集的故事是簡單清淅的，不算燒腦所有十分適合家庭觀眾欣賞，家長也可以趁機透過電視劇教導下一代「嗱你睇吓，千祈唔好好似佢兩個咁」又或者以鄭啟泰的下場告誡丈夫切勿出軌也未嘗不可。

有時扭吓橋就會好好睇。（《黯夜守護者》截圖）

綜合《黯夜守護者》這頭5集劇情，陳展鵬和陳煒的角色設定較以往的劇集來得真實，特別是陳展鵬滿臉鬚根，充滿唏噓的模樣，完全符合了臥底做回重案探員的設定，而陳煒的外形、演技、動靜、語氣更是似足一個「差婆」。

多返幾句粗口就完美啦。（《黯夜守護者》截圖）

劇情方面則有點失準，或者說是「未發力」，首個故事雖然有話題性，有吸毒、迷姦、PTGF等元素，但還是講得未夠入肉，未夠黑暗，說教味太重，極其量只稱得上是一個「較暗咗畫面嘅警訊」。或者學外國電影以第一身角度拍攝，令觀眾去體驗羅毓儀的經歷會來得更震撼一些，觀眾煲劇時也不會太抽離。