MIRROR演唱會｜傷者阿峯情況突然變差　呂校長現身回應賠償問題

MIRROR演唱會在7月28日發生嚴重意外，場館高處的大電視突然跌落舞台，導致兩名舞蹈員受傷送院。重傷的李啟言（阿Mo）至今仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，而傷勢相對較輕的張梓峯（阿峯）情況同樣令人關注，甚少交代最新情況的阿峯，上週五（9/9）罕有在社交媒體上講述自己病情反反覆覆，每晚都難以入睡。昨日（13/9）阿峯病情再新進展。

MIRROR演唱會︱傷者張梓峯罕有分享治療進展：身心好攰，情況反覆

KOL「呂校長」突然在Facebook表示阿峯情況突然變差。（Facebook/@「夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l」）

昨日教育界KOL「呂校長」就於Facebook分享阿峯病情的最新進展，當中講到：「他（阿峯）今周的情況突然變差了，將會約見醫生了解。」又表示多謝大家在段時間為佢打氣。值得一提的是，有網民在留言問到：「李生先會唔會賠錢比峯？阿峯要快d好番，一齊跳舞」而「呂校長」就回覆了一個表情符號。《香港01》記者嘗試聯絡「呂校長」查詢相關問題，不過暫時未收到回覆。

「呂校長」就回覆了一個表情符號。（Facebook/@「夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l」）

早在八月初（2/8），「呂校長」就受到阿峯的家人委託，曾經上載影片講述阿峯的傷勢，指出他並不是外界指的「輕傷出院」，而是「轉院繼續留醫」。相隔5日後，她再透露阿峯的最新情況：「傷者張梓峯已出院 並搬到一處可靜心修養的地方暫住。傳媒朋友辛苦了，無需在醫院或他以往的住所守候。希望大家繼續為這次意外受傷的人禱告和集氣。」現時阿峯情況反覆，令人擔憂。

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呂校長亦表示阿峯當時看不到LED塌下來，但阿峯因為看到傷到阿Mo所以想利用自己的力量來推開LED (fb圖片)

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