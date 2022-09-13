南方周末評李易峰「塌房」批明星多栽在「稅和睡」：視性道德無物

內地男星李易峰因嫖娼被北京公安拘留，形象直插谷底，更陸續遭最高檢察院和央視中秋晚會除名，有關帖文和內容亦被悉數刪除。內地媒體南方周末今日（13日）於微博發表評論，題為「李易峰塌房啟示錄：一旦成為明星，關鍵問題是守成」，並指出近年「塌房子」的明星大多栽在「稅和睡」上，評論指出：「該繳的稅沒有繳，這是缺乏法律意識與合規意識，視性道德為無物，就要冒着一旦暴露滿城風雨乃至暴風驟雨的後果。」

李易峰（圖源：VCG）

評論續指出：「同時，他們的公關意識或曰滅火意識倒是異常旺盛，除了負面，首先不時反躬自省自問有沒有行為不當，而是矢口否認+出動公關四處滅火。」評論最後表示，李易峰的「塌房子」提醒了明星和其他有相同行為的男女應「以誠立身立業」，「別給自己招定時或不定時的炸彈」。

連韓國男子組合「GOT7」成員王嘉爾（Jackson）都受李易峰事件牽連。（微博）

南方周末的評論迅速上了微博熱搜，不少網友留言表示認同，「藝人就應該把經歷放在作品上，別忘了自己的今天都是粉絲給的」、「希望大家都能站起來追星！！！！不要盲目追求！！！！」、「該稅的一定要稅，不該睡的千萬別，但凡其中一件，就到頭了」

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疑為李易峰炮友爆5大驚人言論 稱蘇梅島狂歡前食避孕藥延後經期

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