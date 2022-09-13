韓星地帶：求生大作戰︱劉在錫等挑戰綜藝新高度 4大必睇原因
撰文：陳穎妍
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由劉在錫、李光洙和Yuri主持的Disney+綜藝節目《韓星地帶：求生大作戰》日前開播，目前節目首3集已率先上線，憑着爆笑發展和三位主持之間的默契互動而火速備受討論，究竟還有甚麼吸引的地方呢？
必睇原因一：劉在錫、李光洙再聯手 「新綜藝女皇」Yuri強勢加盟
自李光洙退出《Running Man》後，觀眾終於再見到他與劉在錫同框較技的場面，二人如何互相攻擊吐糟，相信都會是大家的焦點之一。兩大韓綜殿堂級主持坐鎮外，Yuri更以「新綜藝女皇」身份加盟，大展爆發力十足的綜藝感。
必睇原因二：《Running Man》班底全力打造
除了有劉在錫和李光洙的再度同台外，《韓星地帶：求生大作戰》同樣由《Running Man》班底全力打造。節目由「黃金製作人」Cho Hyojin及Kim Donjin執導，默契令人期待外，也相信能為觀眾帶來最高質素的節目。
必睇原因三：節目採用實景模式增強投入度
《韓星地帶：求生大作戰》捨棄密室逃脫的玩法，3位主持人需在關卡中堅持4小時。由於採用實景模式，因此觀眾能更投入節目，猶如置身於主持人所在的喪屍世界或韓國街頭槍戰等。
必睇原因四：特別嘉賓客串擦出新火花
除了劉在錫、李光洙和Yuri外，節目亦有邀請不同的嘉賓客串，包括演員《街頭女戰士》舞團Hook和LACHICA等，跳舞擔當的Yuri又即場與對方Battle一番。節目每集都有不同嘉賓出演，全新的火花等住觀眾發掘。
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韓星地帶：求生大作戰｜首爾記者會直擊 Yuri變劉在錫李光洙啊媽
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