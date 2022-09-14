李易峰嫖娼案仲未完結？　網紅爆著名籃球員有份嫖最終無事

內地男星李易峰因嫖娼被捕，需要行政拘留，隨即被列為劣跡藝人，他擔正的作品被下架，而各大品牌代言亦跟他割席，星途盡毀。李易峰嫖娼事件看似告一段落，想不到又有內地網紅爆料，指除了戴墨鏡男星lcf(疑指李易峰)外，還有著名籃球員及一名「髒辮」男星，但最後只有李易峰墜入法網，下文為大家講解原因。

李易峰在內地嫖娼被捕，最終被行政拘留。（微博圖片）

李易峰嫖娼案原來仲有下文，內地網紅「吳賓果的朋友圈」爆料，指自己早知圈中男星嫖娼，更指在2020年已知有lcf男星，戴著墨鏡進行性交易，矛頭直接李易峰。他聲稱自己認識中介人，除了現時被行政拘留的李易峰，仲有一名「髒辮」男星，喜歡一邊進行一邊打妓女的背部，網民向著「髒」姓諧音，又愛紥辮的男星猜測，答案已經呼之欲出。

另一位被指有份嫖娼的籃球員，曾經上過李易峰主持的內地綜藝節目《這就是灌籃》，特徵是有巨型身材，而且某個部位亦特別巨大，由於最後該名籃球員過夜後，最終未有付費已經離開，演變成沒有金錢交易。網民紛紛猜測籃球員身分，該名爆料網紅指已經有網民估中，還叫大家不用再猜測，令人更加好奇，紛紛到網紅的微博尋找答案。

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