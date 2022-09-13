李易峰嫖娼｜爆料人揭尚有2男星涉嫖娼　張藝興馮紹峰變「疑犯」

【李易峰嫖娼】大陸一線小生李易峰中秋節當日因「嫖娼」慘遭警方逮捕，原先傳出爆料者是前女友率先公開惡行，個人性癖好也慘遭一一公開，攤在大眾面前。但據消息稱其實第一個爆料疑似是微博主「羅密歐說」，現在他加碼再爆「嫖娼」還有兩人，並直接點名是F姓和Z姓男星。



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「北京警方通報李易峰多次嫖娼」羅密歐說呼籲大家不要急，今年還有瓜，若爆不出來，最慢明年三字男F姓和三字男Z姓絕逃不過。由於爆料太過震驚，甚至被點名的F姓和Z姓男星眾多，遭影射的男星粉絲也看不下去怒批「請拿出證據來，沒證據就等於造謠啊」、「建議直接不要說，什麼年底明年的？到底哪個平民老百姓會知道接下來會爆什麼掛」等。

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再來，即使網友罵聲連連，還要「羅密歐說」不要再繼續造謠了，但仍有人開始猜測疑似「嫖娼」F姓和Z姓男星，包含EXO成員張藝興、馮紹峰、朱一龍及張若昀等，不過「羅密歐說」私訊回復網友，澄清「嫖娼」的人並不是張藝興，並非全部都是演員級。

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