JW王灝兒豪門生活重溫　男友被申請破產4千萬巨宅去年已放售

JW王灝兒的富二代男友葉韋彤（Tarzan Ip）之家族上周五遭宏安集團旗下財資管理服務附屬公司富英有限公司申請破產，令一心以為可以嫁入豪門做卓悅12億新抱的JW隨時夢碎！而卓悅控股（00653）更於9月14日發表聲明，澄清勿以「卓悅太子爺」等字眼形容葉韋彤，並指有關訴訟案件與集團無關。自從JW與富二代男友葉韋彤拍拖後，愛得高調，更不時放慢工作步伐，全職拍拖，更不時陪男友出入馬場等大曬富貴生活！

二人不時大曬富貴生活！（IG/@jwchubz）

經常出入馬場！（IG/@jwchubz）

根據早前相關報道顯示，卓悅創辦人葉俊亨、妻子鍾佩雲及兒子葉韋彤三人在2020年10月，向富英有限公司借了一筆5450萬元貸款，為期1年，平均年利率達17.59厘，相當於每月利息約79萬元。而葉韋彤多年來都被指身家逾12億，他更經常大曬名車、名錶以及九肚山豪宅，JW亦常曬出在該豪宅打乒乓球的影片，震驚網民！

豪宅內打乒乓球冇難度！（IG/@jwchubz）

遊艇！（IG/@tarzan_ip）

但原來該單位已於去年以4100萬元沽出，該單位為九肚山皓朗山莊雙號屋，實用面積2,378平方呎，屬於3房間隔，連480平方呎平台，而單位豪宅內設有私家泳池、私家影院，由葉氏家族在2003年以1400萬元購入，近年則成為葉韋彤的居所，不時邀請王灝兒到訪搞泳池派對、打乒乓球。而該單位已被有「街市大王」之稱的鄧清河女兒鄧蕙敏購入。

二人不時邀請朋友到家中作客。（IG@tarzan_ip）