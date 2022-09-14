美麗戰場 | 陳瀅主演葉念琛TVB新劇　搶先出街獲力捧爭今年視后？

無綫（TVB）重量級台慶劇《美麗戰場》（下稱《美》劇）由有「MK活地亞倫」之稱的葉念琛執導，陳瀅、方力申、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻、陳山聰、朱晨麗、丁子朗聯合演出，再加上唐詩詠、王灝兒及麥玲玲幾位外援特別演出，單論卡士已甚有睇頭。

葉念琛最新「阿寶」是陳瀅。（梁碧玲 攝）

《美》劇由曾志偉親自出面邀請葉念琛呢位電影大導踩過界，志偉全力支持，葉念琛亦不容有失，一人身兼三職，一力擔任編劇、導演及監製，5月尾開拍，8月19日已完成拍攝，前後不足三個月，連同後期製作，竟可趕在10月初搶閘播出，可謂破紀錄。

葉念琛與《美麗戰場》演員陳瀅、劉佩玥、陳曉華。（IG@yiplinsum）

據知《美》劇的故事媲美話題韓劇《Penthouse》，劇情講述陳瀅、劉佩玥、陳曉華三位由細玩到大的好姊妹，自踏足社會後漸漸因為競爭、各自向上爬，勾心鬥角你虞我詐，當中包括爭仔、偷跳、陷害，不單有驚嚇，更有懸疑伏線，話題性十足。

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由於是外判劇，部份幕後更為葉導自己的慣用班底，故此拍攝手法亦非一般，傾向電影感之餘，且全外景拍攝，當中包括碌盡人情卡借來電視少有的華衣美服、豪宅靚景，因而令電視台中人甚為眼紅，更甚者人人自危。有幕後人員就擔心：「咁快起到貨，其他監製、導演好難無壓力，如果將來都係用咁嘅指標去起貨，大家都會好頭痕！」

《美麗戰場》主角陳瀅和方力申。（葉志明 攝）

不單拍攝手法，貴為電影人的葉導，就連宣傳攻勢亦與別不同，開鏡拜神，單是幕前出席的演員人數就接近半百，相當大堆頭。早前的煞科宴，葉導除大手筆請食慰勞飯，更向一眾演員送上親自挑選的禮物，實行人人有禮物收！而近日播出的預告片中，分別以不同的花代表五位女角陳瀅、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻及朱晨麗的個性，處處見心思。來勢洶洶，睇嚟一場電視大戰一觸即發！

《美麗戰場》一眾演員6月進行拜神儀式。（梁碧玲 攝）

另外，《香港01》收到消息，葉念琛開拍《美》劇竟已得罪不少TVB監製！由於曾志偉曾表示希望TVB電視劇要學似拍電影般「快拍快上」，受曾志偉所託，葉念琛在短短兩個月內便完成《美》劇拍攝，據悉葉念琛的高效率引發眾多監製不滿，私下投訴他做壞規矩，令他們備受壓力，不得不學葉念琛般加快拍劇進程，卻又敢怒不敢言，這個局真要睇曾志偉和葉念琛點樣拆！

《美麗戰場》導演葉念琛同「阿寶」陳瀅。（梁碧玲 攝）

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