食得怪先好嗌｜孖陳安立飛歐洲搵奇怪美食　陳俞希：有啲難食到嘔

陳俞希（Hailey）和陳安立（Brian）主持的ViuTV新節目《食得怪 先好嗌》將於下星期一首播，兩人跟隨節目組飛到歐洲試勻英國、意大利、西班牙、葡萄牙和摩洛哥等地的奇怪暗黑料理，蛆蟲芝士、魚頭批、鰻魚啫喱等等應有盡有，就連本來就是一名「吃貨」的Hailey看到都不禁耍手擰頭：「真係有啲嘢難食到嘔！」



陳俞希和陳安立在ViuTV新節目《食得怪 先好嗌》中介紹歐洲多國的奇怪美食。（ViuTV影片截圖）

Hailey接受《香港01》訪問時透露，這趟旅程的目的是去體驗不同地方的飲食文化，將餐廳和超市中的奇怪美食全部試一次：「當地人推介我哋有咩好難食，咁我哋就買嚟試，真係有啲嘢難食到嘔，我哋喺英國嘅時侯有住喺當地嘅香港人推介我哋食一隻叫Marmalade（英國式帶皮桔果醬）嘅醬，嗰個真係好難食！」

Hailey表示透過這個節目可以感受到當地的飲食文化。（照片由受訪者提供）

至於她旅途中最印象深刻的一個料理，竟然是一隻蜥蜴：「有啲地方係可能佢哋無嘢食，所以先會食果樣嘢，例如我哋去摩洛哥沙漠地區，有啲人會食蜥蜴，但反而我冇食到想嘔，哈哈！」

睇賣相都真係...（ViuTV影片截圖）

這應該是Hailey最印象深刻的奇怪美食？（ViuTV影片截圖）

除了周圍食之外，Hailey亦和Brian在旅程中大玩特玩，除了去大型的啤酒廠參觀打卡之外，令她最開心的就是可以親自揸船出海：「嗰個地方可以唔需要licence（駕駛執照）都可以自己租船出海，佢哋仲會教埋我哋點揸，所以先可以嘗試揸船嘅滋味！」

Hailey和Brian在今趟旅程學識自己揸船。（照片由受訪者提供）

點擊觀看更多陳俞希和陳安立的旅程有多精彩：