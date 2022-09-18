專訪｜西童贏口罩小姐冠軍唔諗簽ViuTV　否認保錡力追：成日鬧交

「西童」梁茜童於《尾二一屆口罩小姐選舉》以「聞西」身份贏得冠軍，不止是網民、觀眾感到意外，就連她本人都覺得驚訝。她接受《香港01》專訪時直言沒有預料到自己會贏得冠軍，說：「諗住自己攞第四名就冇死啦，點知係冠軍。」在大會宣布賽果後，梁茜童的心裡的OS更是驚愕多於開心，說：「呢舖死啦，啲網民一定嘈！」果不其然，「聞西」梁茜童當選後隨即出現了「聞西咁豬都冠軍」、「第幾名靚好多囉」等言論，甚至有人直接鬧她是「雞」（妓女）。



西童（梁茜童）成為「尾二一屆口罩小姐」冠軍。（電視截圖）

梁茜童直言：「口罩小姐就係唔睇外表，我贏都會俾人話，佢哋就係攻擊我外表。好搞笑咁諗我只係俾人攻擊外表，係咪代表我內在沒嘢俾人攻擊呢？呢個位好矛盾。贏咗係開心嘅，輸贏唔係我嘅決定。」

《尾二一屆口罩小姐選舉》總決賽，由張敬軒、谷德昭同王丹妮擔任評判。（電視截圖）

不忿傳媒助長負能量循環

她直言，氣憤的不是因為被指「樣衰」而不應該當選口罩小姐，而是因為沒人在意參賽者付出過的努力，更甚的是有傳媒助長這個以貌取人的風氣，而這個風氣正正是與《口罩小姐選舉」背道而馳。她說：「本身（口罩小姐）原意唔係咁，媒體又成日塑造一個引戰headline，又去返個迴圈，成個風氣令我感覺好差。有啲headline會話全城派嬲，好不滿呢個賽果。我明白好多人會好不滿，但係大家就唔會宣揚正能量，而係不停喺呢個負評嘅迴圈入面。唔淨止係我，而係好多人都俾人用好負面嘅事情去吸引click-rate，然後好多人就喺下面留comment，可能大眾就係需要呢啲嘢。」

西童（梁茜童）直言奪冠後收到不少負評，不過她本人就不太理會。（葉志明攝）

口罩小姐賽果「做馬」？

賽果公布令不少人大跌眼鏡，很多人更直言ViuTV「做馬」。梁茜童就表示就算「做馬」也不可能會造畀自己，因為她根本上就沒想過簽約ViuTV，就算現在當選了口罩小姐冠軍也好，目標也只會是繼續做DJ工作。她坦言，當初抱着一個「玩」的心態參加，挑戰自己的同時也可以讓別人看到她真實的一面，並不止是那個穿着比堅尼騷身材的Instagram網紅。

西童（梁茜童）上過ViuTV節目，表示因為衣着性感而經常被鬧「淫蕩」。（電視截圖）

西童（梁茜童）：「因為IG只係2D，所以想有個平台俾大家睇到立體嘅我，所以我冇諗過咩簽唔簽約、做藝人，我覺得呢啲都係後話，同埋我同製作組都冇討論過。」（葉志明攝）

口罩小姐係睇內在，點解大家焦點係個樣？

她續說：「贏咗嗰刻其實我process唔到，因為我冇諗到自己會贏，我由頭都尾都只係enjoy。我覺得呢樣嘢我努力咗一定要做到最好，我一定要將呢樣嘢交到功課畀幫過我嘅人。口罩小姐贏咗之後，浩南、阿姨同埋評判都話我做得好，我係開心嘅，只係我冇諗過自己會贏。呢幾日我都收到好多朋友話我做得好好，之不過呢個世界就係反對嘅聲音大聲啲。我之前聽過一句說話：『如果我在意一啲唔鍾意自己嘅人，咁我就會對一啲鍾意我嘅人唔公平。』而家嘅諗法就係為咗一啲鍾意我嘅人而努力。」

西童（梁茜童）覺得，只要開心，其實有好身材唔怕騷畀人睇。（IG圖片）

雖然參加口罩小姐選舉意外地又令她成為網民攻擊對象，但對她來說比賽亦令她增長了不少知識和成長不小。她表示，由ERROR身上明白，拍攝一個節目需要付出十分多汗水、時間和努力才能夠有滿意的效果。

西童（梁茜童）直言自己唔係靚女，說：「我唔覺得自己係靚女，但係又唔會覺得邊度好唔靚而去整，但係我真係唔會一啲說話而去整容。」（葉志明攝）

她說：「學到好多嘢，睇電視你唔會覺得ERROR佢哋咁辛苦，但係當你參與其中嘅時候你先知，然後仲要喺鏡頭面前表現到好開心、好hyper、好enjoy嘅狀態係好難，拍完之後真係令我好respect。」

ERROR拍節目真係好努力。（電視截圖）

讚ERROR專業

鏡頭前見到ERROR精力充沛又搞笑，原來鏡頭後他們性格都十分不同。梁茜童更指拍節目時自己經常和保錡鬧交，十分搞笑。她說：「佢哋4個性格好唔同，肥仔就會瞓覺，保琦就會瘋狂講嘢，佢無論offcam或者oncam都好多嘢講，阿Dee就係無時無刻都係講經，193就係比較cool，但係佢都好caring，會喺背後support佢組員。」

保錡同西童（梁茜童）之間應該只有怒火。（電視截圖）

同保錡「火星撞地球」

保錡有沒有追求你？她回答：「梗係冇，我同保琦係成日鬧交！每一次見到都係鬧交，永遠都係處於鬧交狀態，哈哈。佢會成日話我死𡃁妹，然後話我好hea，話我呢樣嗰樣，然後我就會話返佢，你都係咁MK㗎啦！佢鬧我我咪鬧返佢。大家都係用一個比較bro嘅相處方式。不過肥仔就唔會幫口，佢淨係會喺隔籬食花生睇我哋鬧交。」

自西童（梁茜童）成為了網紅之後，不時都會有haters鬧她是「雞」，就算現在成為了「口罩小姐」也好，這些聲迫還是不絕於耳。（葉志明攝）

着得性感就係「雞」？

西童（梁茜童）自大學時期被網民追捧後，什麼到她出社會工作做空姐後，一直都有人鬧她是「雞」、「豬扒」、「搵老細」。雖然大家都知道她有一個拍拖7，8年的男朋友，雖然大家都知道有正職，會自力更生，但有部份人仍然以「穿得性感、胸大就係雞」去定義每一位女性，實在令人感覺可悲。

西童（梁茜童）做空姐被裁員後，就轉行做DJ打碟。（IG圖片）

西童：俾人鬧係雞我冇感覺

對這些評論的感受，西童想都沒想就說：「俾人鬧係雞我真係冇感覺！佢哋明知個事實唔係咁都會繼續講，我唔係嬲而係好搞笑多過唔開心，好似一句口頭單咁。我成日都話，其實haters係真愛嚟架，通常haters先係跟得最貼，鍾意你嘅人都冇跟得咁貼，唔會即刻講即刻鬧，咁多年嚟都係咁，真係多謝晒。」

西童（梁茜童）表示被吵鬧是「雞」其實沒什麼感覺，因為她知道自己不是。（葉志明攝）

她續說：「咁後生，有咪去騷囉，冇所謂㗎。應該咁講，有冇都可以去騷，大家只係做自己鍾意嘅嘢，我唔係好理其他人生活係點樣。我平時着衫就係咁，大家鍾意咪睇囉，你睇得開心咪睇，唔開心咪唔好睇，就係咁簡單。你話我醜樣，我都唔覺得自己靚，你哋覺得我醜樣似豬扒都冇辦法。」

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