尾二一屆口罩小姐｜西童傲人身材難逃法眼　首輪即被肥仔mark中

承接《最後一屆口罩小姐選舉》的好成績，今年ViuTV再度推出《尾二一屆口罩小姐選舉》，主持還是由ERROR成員梁業、何啟華、郭嘉駿、吳保錡擔任，再加上上一屆當選的口罩小姐。今年受MIRROR演唱會意外影響，ViuTV決定地進行，今晚（15/8）節目首播80強海選內容，但宣傳活動就幾近於無，只得一條YouTube宣傳片咁大把。



好勁呀！（YouTube截圖）

網紅「西童」大談戀愛史。（《晚吹—戀講嘢》截圖）

還好有廣大神通的網民，有人爆料說從官方宣傳片80強的大合照之中，由她的身材特徵上認出了其中一位正是網紅「西童」。據知西童最近由網紅轉型做了打碟DJ，遊走於各大夜場之外也出席過早前動漫電玩節活動，還吸引了不少「龍友」拍下她着低胸衫打碟的畫面。7月份時，她亦受邀上《晚吹—戀講嘢》做嘉賓，大談自己的戀愛史。

預告片都幾好睇。（YouTube截圖）

今晚（15/08）西童在節目表演彈橡根。（《尾二一屆口罩小姐選舉》截圖）

節目上她表示，讀大學的時候曾被定型為淫亂放蕩，還大吐苦水說：「啲人會話臭X，會覺得你好淫蕩，係淫蕩嘅代表。成日傳我同嗰個男仔發生咗關係，平時同啲男仔Friend啲會出去飲嘢，啲人就覺得我同佢發生咗關係。我會事先同咗我男朋友講：『又話我同佢有路』，我就會話：『你睇下佢個樣就知我唔會同佢有路』。」她亦坦言曾因謠言與拍拖8年的男友出現信任危機：「聽到有女仔講，『又見到你男朋友，佢好好玩呀』。（懷疑過對方？）都有一秒，一齊咗咁多年都信任佢。」言論大膽又貼地，令不少網民對她改觀。

紅圈中的就是「西童」，眼力真係好。（YouTube截圖）

早前ERROR為《尾二一屆口罩小姐選舉》於街頭訪問。（胡凱欣攝）

《尾二一屆口罩小姐選舉》主打選出最靚最有才的「口罩小姐」，所以80強海選參賽者的真身都十分神秘。《01娛樂》向西童詢問有否參加《尾二一屆口罩小姐選舉》，她就大賣關子，說：「我唔講得㗎，你睇吓咪知有冇我。」有網民靠身材認出是她，再追問時她就回答：「睇body就知係我，有冇咁勁？」

今晚（15/08）西童在節目表演彈橡根。（《尾二一屆口罩小姐選舉》截圖）

今晚（15/08）西童在節目表演彈橡根，一出場就吸引了梁業（肥仔）的眼球，雖然最後只得到兩個交叉一個圓圈，但今集尾聲梁業（肥仔）卻衝出了房間，似乎想挽救他的「心水」。

西童賣關子唔肯認參選。（IG圖片）

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