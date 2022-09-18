內地禁用整容藝人　Angelababy王一博等恐成危險人物遭棄用

近日有報道指國家廣電總局推出新政策，內地電視劇組需奉行「五不政策」，包括「軍旅劇不能拍愛情題材」、「藝人不允許用英文名，要使用身份證的真名」、「古代服裝要嚴格按照歷史，不能過於美化及誇張」、「嚴格挑選真面目演員，不可起用整容藝人」以及「嚴格監督藝人納稅申報，名下開設之公司都要謹慎查核」。而當中的「禁止起用整容藝人」甚具爭議，不少曾被傳整過容的內地藝人均成為了「危險人物」。

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有網民認為曾屢被傳整容的Angelababy很大機會受到新政策的影響，由於Baby入行前後樣貌分別極大，多年來一直有傳她整容，她曾到醫院作醫療美容鑑定，可是仍被網民質疑所謂的「鑑定」欠缺公信力。除了Baby，她的前夫黃曉明、內地頂流小生王一博、張雨綺、以及有「4千年難得一遇美女」美譽的鞠婧禕等，都將成為「危險人物」，恐被傳聞拖累工作。據悉，不少內地製作公司都有共識，一些大型主旋律劇集大有機會棄用曾傳整容的藝人，以免拍畢劇集後會出事惹禍，甚至因為違規而要受罰。

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有指今次新執行的政策只限於電視劇，因管理電影的中宣部以及國家電影局暫時未有新安排。而早前甄子丹就表示他的新戲拒用整容女星，似乎是有先見之明，因為內地電影之後大有機會與劇集一致執行上述要求。