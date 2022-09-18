律戰江湖｜兩主角遭賜死惹不滿　李鍾碩回歸作被批淪爛尾作

由李鍾碩和少女時代允兒等主演的《律戰江湖》昨晚（17日）大結局，雖然最後一集以13.7%的好成績刷新了最高收視，但卻因荒唐結局而被批爛尾。有觀眾講到劇集有三大致命傷，成為今年虎頭蛇尾作品之一。



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律戰江湖︱李鍾碩揭兩原因接拍 網民：果然是會選劇本的演員！

雖然《律戰江湖》被批爛尾，但收視成功創下新高。（劇照）

《律戰江湖》開播以來收視和話題度一直非常高，劇迷大讚允兒演技有神級進步，李鍾碩退伍後以黑化角色回歸也令人驚喜外，劇情也十分有追看性，「Big Mouse」的身份讓人好奇。可是隨着故事發展，不少觀眾表示愈漸離地，大結局賜死二人更是成致命傷。

金柱憲飾演的市長「崔道河」死得過於草率？（劇照）

致命傷一：允兒、金柱憲被賜死

《律戰江湖》最後一集中，允兒飾演的「高薇瑚」因罹患急性淋巴癌離世，金柱憲飾演的市長「崔道河」則被李鍾碩以私刑解決。觀眾除了大批反派市長死得過於草率外，也直言「高薇瑚」身世設定得太過可憐。老公事業成績不佳被冤枉成騙子入獄，為了拯救愛人不惜身陷險境，卻在即將成功報復之時因病離世，人設疑過於狗血。

李鍾碩人設鋪排完美後大崩壞。（劇照）

致命傷二：李鍾碩人設有違15集以來原則

面對失去另一半，李鍾碩最後以私刑殺死金柱憲，將含有輻射的廢水注入泳池，讓他以同一方式死去。劇迷表示「朴昌浩」身份為律師，由首集起他已多次強調要以法律去制裁邪惡的一方，但最後卻不是以正當方式拉倒對方，被吐糟「這樣的話不如早就以暴力解決他」。不過都有觀眾認同李鍾碩的黑化改變，演繹出他失去至親後的打擊，同時反映了惡勢力隻手遮天的事實。

粉絲呻李鍾碩和允兒同框機會太少！（劇照）

致命傷三：李鍾碩、允兒同框機會太少

李鍾碩和允兒兩大顏值CP是《律戰江湖》的最大賣點之一，雖然早在記者會已透露過二人各自的戲碼較多，但不少觀眾都直言同框畫面的確少得過份。由於李鍾碩早早就被還押，他與允兒的對手戲主要集中在回憶上，去到最後又慘被編劇分開，就連劇照都近乎零，難免令觀眾會有些少失望。

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