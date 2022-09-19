52歲鍾麗緹自覺仍似25歲　活力滿滿樂觀面對50+人生：享受當下！

鍾麗緹（Christy）貴為昔日的性感女神，雖然現時已成三個小朋友的媽媽，但多年來依然保養得宜，被外界大讚是美魔女一名。今日（19日）是她的52歲生日，她在小紅書上載一條影片分享自己踏入50+之後的生活態度，坦言現時的自己更加熱愛生活、更加勇敢、更懂得珍惜。



鍾麗緹是圈中的美魔女之一。（微博：@鍾麗緹Christy）

Christy坦言自己非常喜歡挑戰新事物，例如衝浪、滑板、飛碟等等，又強調年齡不是問題一種阻礙，自己仍然像25歲一樣：「我依舊活力滿滿，步入50+，我更加的熱愛生活，不斷地學習，嘗試各種的潮流運動，比如說衝浪，我還記得第一次衝浪我就愛上這種運動，在水上馳聘的感覺很刺激，一次一次摔倒，一次一次站起來；還有滑板，在大眾的印象裏，滑板大多是年輕人喜歡的運動，但我是一個樂於挑戰的人，現在我還是一個新手，但是下次我一定學會dancing滑板！還有飛盤（飛碟）我前幾天和朋友一起玩的飛盤，這個我好像記得35年前，我玩了一次，這次算是我第一次玩飛盤比賽吧，很快樂，整個賽場上我是跑得最歡快、最有活力的那一個，還有嘗試潛水、網球等等。」

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她笑言52歲的自己看過朝陽、吹過山風、追過晚霞，每個當下都好好的愛自己、好好的享受生活，又鼓勵所有女性都要活出自我，好好享受當下：「請記住每個年齡段的你都是獨一無二的，不要被定義！」