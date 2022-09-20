巫啟賢抽李易峰水被揭出軌黑歷史　網民最關心22歲巨肺長女

內地男星李易峰嫖娼被行政拘留，除了要受牢獄之災，還被列為劣跡藝人，星途盡毀。正當人人跟李易峰割席，資深歌手巫啟賢馬上抽水，大鬧李易峰「操守三觀墜落」、「要思考自身對社會和粉絲們的表率責任」，巫啟賢正氣凜然表態不久，已被網民翻舊賬，指他拋棄拍拖7年的女友，才跟現在的太太結婚，雖然現時婚姻幸福，又培養出音樂天才女兒巫詠歡，但凡走過必留下痕跡，沒有資格批評失德藝人。

巫啟賢鋪橋搭路，幫助長女巫詠歡入行。（巫詠歡IG）

巫啟賢憑《太傻》、《心酸的情歌》熱爆中港台，近年長駐內地發展的他，多數在音樂綜藝節目擔任導師、評審，以前輩歌手自居的他，對於李易峰嫖娼事件，他留言指責，大義凜然表示「藝人出了大問題，當然是因為藝人本身的操守三觀墜落了，可是身邊的團隊負有不可推卸的責任。團隊除了為藝人出謀劃策演繹生涯，從中賺取豐厚的傭金之外，更應注重提醒藝人潔身自愛。沒有人是完美的，但是做為頂級流量偶像在獲得巨大的回報時，更加要思考自身對社會和粉絲們的表率責任，他不是第一個出事的，也不會是最後一個，希望那些還帶著僥倖心理的既得利益者，趕快回頭是岸，對得起社會和支持者們。」

巫啟賢22歲長女巫詠歡，不時分享性感比堅尼照片，身材惹火。（巫詠歡IG）

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網民對巫啟賢的言論卻不賣帳，更大揭他的黑歷史，指他跟模特兒女友劉琦拍拖7年，之後出軌搭上現時妻子彭美君，本身就是劈腿渣男，根本沒有資格批評李易峰。不過巫啟賢婚後修心養性，現時育有兩名女兒，更重點培養長女巫詠歡，22歲的巫詠歡畢業於美國伯克利音樂學院，曾參加《聲林之王》真人騷，今年在內地發展歌唱事業，遺傳了父親的音樂才業，仲要天生是靚聲天后，鬼妹仔性格的她，不時分享性感大膽的比堅尼照片，俘虜大批男粉絲。巫啟賢發表出位言論，簡接令女兒也受到關注，曝光率大增，做爸爸的確是用心良苦。