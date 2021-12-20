王力宏李靚蕾離婚｜巫啟賢勸王力宏收手反遭網民挖出渣男黑歷史

【王力宏李靚蕾離婚】王力宏深陷前妻李靚蕾所投下的「核彈級爆料」威力中，李靚蕾無情開撕，怒揭王力宏私下感情生活混亂，甚至抖出約X、召妓等，消息震驚全球華人圈。而資深藝人巫啟賢也疑似在微博「開勸」王力宏，要他「收手」，不過網友卻不領情，大翻巫啟賢情史，狠酸「想起自己嗎？」



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巫啟賢稍早在微博上發文，他表示「只有認罪悔改，勇敢的面對，人生才會有出路。這個時候再多的狡辯，利用長輩來混淆視聽，只會讓自己越陷越深，徒讓家人遍體鱗傷了。收手吧，認了吧，心裡的良知會讓你痛苦的，若你有！」，發文時機敏感，大陸網友直指這就是在向王力宏喊話。

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該貼文曝光後，網友卻毫不領情，慘遭大陸網友批評，還挖出巫啟賢過去曾與模特兒女友劉琦長跑7年，後來因為愛上現任老婆彭美君，向劉琦提出分手，巫啟賢當時也被冠上「劈腿男」的稱號，網友紛紛留言回嗆「這是看到王力宏回想起當年的自己嗎？」、「管他屁事，蹭逼走開」、「明星如果不是雙方朋友沒必要參和他們的事」、「落井下石」、「這種微博，給我的感覺就是蹭熱度，就是落井下石，真的無語」。

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不過也有網友為巫啓賢緩頰，表示「其實人家說得是實話，也是唯一的辦法，再撕下去他只會越來越難堪」、「娛樂圈需要更多的前輩出來還喊話他， 巫啟賢讚」、「他算出道很早的前輩了啊，說他蹭熱度沒必要吧」。而巫啟賢先是把該則微博的評論功能關閉，現在則是已經將該則微博刪除。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】