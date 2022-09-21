《金枝慾孽》片頭拍攝掀熱議　佘詩曼親揭一鏡到底靠踎低

2004年首播的無綫古裝劇《金枝慾孽》一直是劇迷心中的經典，即使已經過了18年，依然不時引起網友討論，主演之一的佘詩曼（Charmaine）也在微博同大家分享拍攝過程。



《金枝慾孽》是經典古裝劇。（劇集海報）

事源片頭中，有一幕是梁琤、黎姿、阿佘圍繞著林保怡的畫面，以一鏡到底的方式先拍攝梁琤，再到林保怡，之後是旁邊的黎姿，最後阿佘由黎姿同林保怡的中間出現，不少網友都好奇阿佘當時是從哪裡出場。

她在微博揭秘指：「我standby時是蹲著的，然後等鏡頭拍到我的時候再站起來（節奏要超準的喔），還記得當時彩排的時候真的很搞笑，大家都在忍笑，但拍的時候又要一臉正經的（地）演。」其後還笑言：「我看已經有很多人猜出來了，有人注意到我頭上的穗子在晃動，你們都是火眼金睛好厲害！」

《金枝慾孽》由張可頤、佘詩曼、黎姿、鄧萃雯、林保怡及陳豪領銜主演，現在回過頭看這套劇，六位男女主角均先後獲得視帝視后，且雲集了眾多萬千星輝頒獎典禮或香港電影金像獎最佳男配角，包括黃德斌、陳鴻烈、盧海鵬、韋家雄，陣容相當強大。

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