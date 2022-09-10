世間有她︱鄭秀文首開Live為新戲造勢　感恩張艾嘉盼同周迅合作

樂壇天后鄭秀文（Sammi）近日與內地媒體微博連線直播，為主演的新戲《世間有她》宣傳，她身穿CHANEL粉白色間條上衣搭配牛仔褲，狀態Fit爆。



Sammi首次開Live很興奮。（視頻截圖）

《世間有她》由張艾嘉、李少紅、陳沖執導，鄭秀文、周迅領銜主演，馮德倫、鮑起靜主演，易烊千璽特別出演，講述了2020年北京、武漢、香港三位女性的故事，Sammi的部分由張艾嘉拍攝。對於同張艾嘉首次合作，Sammi很是期待：「她是一個情感很細膩的人，但是她心裏面又有很狂野、很奔放的一面，我覺得她的個性非常的特別，所以通過跟她合作，我一定可以找到我自己有一點不一樣的演出。」而本片中另一位女主角周迅，Sammi也非常希望與對方合作：「因為她的演技真的好到沒話說，我覺得如果真的有機會跟演技那麼好的一個演員合作，也會讓我有進步。因為演戲來講，經驗或者是技術上面，我覺得周迅真的很了不起，如果真的有機會能在電影上跟她合作，我真的會非常開心。」

《世間有她》是導演們分開拍攝。（電影海報）

戲中，Sammi與馮德倫飾演一對育有小朋友的夫妻，經常因家庭與工作之間的平衡有矛盾，是大眾生活的寫照，談及與張艾嘉的合作契機，Sammi直言都是緣分：「我感謝她相信我可以演出這麼一個角色，因為好多年前我一直演愛情都會喜劇比較多，後來慢慢轉型有拍一些比較嚴肅的題材，但是一路走過來，也沒有很容易打開一些另外演戲的路，一直以來也是困難重重，真的很不容易。但是這一次我非常感恩她相信我可以演這麼一個老百姓的故事，跟我以前那種愛情喜劇完全不一樣，就是她這份相信，讓我有信心一定要把它做好！我覺得很多時候，演員都在等待一個機會，不管這個戲份有多重，可能是一個小小的角色，但是在裏面能夠讓你發揮，我覺得就是非常難得的機會。」

Sammi非常感謝張艾嘉選擇了自己。（視頻截圖）

近年不少香港藝人北上參加綜藝節目，不過Sammi似乎並無太大興趣：「我反而希望在演戲方面再努力一下。」其實過去這7、8年也有嘗試拍一些完全不是愛情喜劇的，這個轉變是慢慢、一步一步的，但是我覺得作為觀眾，他們可能需要一點時間去接受我這種改變，但是這種改變是我自己一直很希望做到的，因為我覺得作為一個演員必須要有不同的演出，所以我特別高興，這部戲可以讓我看到自己非常不一樣的嘗試，希望通過這部電影，可以讓觀眾慢慢感受我的誠意吧。」

Sammi希望觀眾可以看到自己的轉變。（視頻截圖）

這些年來，Sammi一直在方方面面突破自己，去年兩套電影同時入圍香港電影金像獎，不少人都認為她終於可以封后，哪知道最後又是一場空，對於獎項，Sammi笑言：「不敢期待，已經去到一個不敢期待（的地步），如果真的有提名，我會很高興，但是這麼多年已經有點不敢去期待，好像一個小小的夢想，很遠，很難能接觸到的夢想，所以就不理吧，每一部電影就盡量拍好，其他就交給老天爺吧。」

Sammi笑指已不敢期待獎項。（視頻截圖）

除此之外，Sammi還透露了很多工作計劃，其中一個就是早前提及的2023年紅館演唱會：「我想大概會有些機會，因為上一次開已經是2019年了，已經相隔4年了，我覺得4年了也儲備了很多的新歌，然後在演出上也有很多新的想法，如果明年真的可以開的話，希望大家來看。」其他包括，原本延期的生日會，會盡快補辦；預計11月會推出一首新的廣東歌，目前MV正在拍攝中；《世間有她》之後，還有有其他電影作品、發專輯，如果開演唱會更忙，因此2023年會是非常忙碌的一年。

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