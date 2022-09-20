心動的信號5 | Angelababy不喜懂照顧情緒男生　被歷練出來會扣分

Angelababy（楊穎）最近加盟戀愛真人騷《心動的信號5》任觀察嘉賓，每集都會與大家討論幾位素人男女的相處過程，分享個人觀點，引起網友熱議。



baby在節目中的觀點不時引起熱議。（微博@楊穎工作室）

節目中，面對男女思維方式的差異討論時，大家認為男生應該多多學習照顧女生的想法和情緒，作為男性的汪蘇瀧表示：「如果是一個男生他很懂得照顧別人情緒的話，我覺得是很加分的。」不過，對於baby而言，這並非一件好事：「對我來說會扣分。因為我覺得太會照顧人情緒的男生，肯定是被別人歷練出來的。就是你能這麼細心地照顧到我的情緒，你也可以細心地照顧到所有人的情緒。」這時汪蘇瀧反駁道：「不同意！因為我就是一個很會照顧別人情緒的人，但是因為我自己本身就很敏感，比如說我送你一個飲料的話，我不希望你給別人喝，所以你送我東西，我也不會給別人喝。」

對此，不少網友都紛紛留言各抒己見，有人讚同，有人也覺得baby說得太絕對：「但是會照顧的人並不一定是被前任練出來的，有可能是成長環境，不能一概而論」、「鼻姐，這是在前夫身上自己深有體會吧」、「很會照顧人的男生，分寸感可一定要注意啦」等。

網友各抒己見。（微博截圖）