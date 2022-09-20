Angelababy首部仙俠劇演九尾狐　演技被批評零進步

人氣女星Angelababy（楊穎）早年接拍的首部仙俠劇《塵緣》今（20日）播出預告，不夠一分鐘的預告片已經吸引超過140萬人次點擊收看，而且微博閱讀量更破1億，相當厲害。劇中其九尾狐造型相當吸睛，雖然外型打扮上獲得不少讚賞，但演技上仍看得網友相當尷尬，特別是吐血一幕，非常不自然，引來討論。

Angelababy的古裝扮相非常漂亮。（《塵緣》微博圖片）

從預告片看，古裝打扮的Angelababy相當漂亮，一開始手持長劍的她顯得相當霸氣，隨後鏡頭一轉她就教男主角馬天宇功夫，二人在一處充滿仙氣的高谷上飛翔，甜蜜十足，CP感滿滿，相當配襯。

及後Angelababy看似身體不適，獲兩名人士運功療傷，期間她就被逼吐出血，向前一噴血液四濺，整個動作乍看之下顯得非常不自然，臉上沒有展現出該有的情緒，看似為噴而噴似的，讓網友觀看後都感到尷尬，直言「讓人出戲」。

Angelababy霸氣出場。（影片截圖）

Angelababy同馬天宇CP感滿滿。（影片截圖）

除了這一幕之外，身處不同環境的 Angelababy，無論被長劍對着眼﹑與他人打架，還是與馬天宇四目相看等，她的眼神似乎都是一模一樣，眼神空洞被嘲眼睛在瞪人，令網友直批不要再演戲了。雖然她的演技屢遭批評，不過大家對於她在劇中的不同造型卻有讚無彈，其中一幕粉紅色九尾狐造型，相當配襯她的氣質，完全不輸曾同以九尾狐造出現在其他劇集中的楊冪﹑迪麗熱巴，各有各特色，網友們都直言難分高下。

Angelababy吐血一幕看得觀眾尷尬。（影片截圖）

Angelababy被批眼神空洞。（影片截圖）

Angelababy的演技雖然有待進步，不過其顏值絕對得到大家的肯定，網友們留言表示：「外貌一直都算頂級」﹑「好美」等，雖然劇集未正式公布何時播出，不過現時官方播出預告，不少網友都猜測離播出之日應該不遠。

Angelababy粉紅色九尾狐造型好配襯她的氣質。（影片截圖）