星星的約定｜阿嬌心直口快惹猜測　疑指陳小紜是奇怪的人

多位從內地綜藝節目《乘風破浪3》突圍而出的姐姐，共同組團一起參與拍攝全新綜藝《星星的約定》，她們就是阿Sa（蔡卓妍）﹑阿嬌（鍾欣潼）﹑吳謹言﹑王心凌同黃小蕾。而在最新一期節目中，她們就在雲南大理市享受旅程，期間有玩遊戲環節，而阿嬌則抽中「我有過低谷期」的題目，隨後不畏言再提起往事，雙眼通紅百感交集，令不少網友看後都覺得心疼，同時亦大讚她夠勇敢走出來重提往事，眼見她愈來愈自信都替她感到高興。

五位姐姐共同拍攝節目《星星的約定》 。（影片截圖）

在節目玩遊戲的過程中，阿嬌就抽中「我有過低谷期」的題目，隨後二話不說直認自己有過低谷期，非常大方地同大家分享這一段故事，她表示：「我最低谷的時候就是我發生事情的時候，我熬過來了。就是我覺得在哪裡跌倒就在哪裡爬起來，反正我現在活過來了，我覺得自己挺捧的。」雖然並沒有指明是那一件事情，但不禁令網友猜想2008年的「艷照門」一事，的確帶給她好大傷害。

2008年的「艷照門」一事，帶給阿嬌好大傷害。（影片截圖、資料圖片）

阿嬌在分享往事時雙眼已通紅，心情看似百感交集，更聽到在旁姐姐黃小蕾落淚，而王心凌亦給予她一個大大擁抱。隨後阿嬌亦表示：「長大了，就是以前有點傲氣，但遇到這個事情也是把我的棱角磨平，也是個好事。」不少網友聽完她的訴說後都大表心疼，直言重提往事是一件不簡單的事，讚揚阿嬌夠勇敢相信她已經走出來了。

阿嬌一邊說着一邊已雙眼通紅。（影片截圖）

阿嬌表示自己熬過來了。（影片截圖）

因為參加《乘風破浪3》讓阿嬌有所收穫，她亦感謝多位姐姐們：「我覺得我參加《乘風破浪3》是調整了心態，我覺得遇到你們，可以讓我就是遇到更好的自己，因為你們都很正能量，你們都很好，我也要做得很好。」

王心凌給予阿嬌大大擁抱。（影片截圖）

另外，在節目中當大家閒聊之時，阿嬌突然心直口快表示：「我覺得這一季的姐姐沒有奇怪的，奇怪的人。」在旁的王心凌就質疑：「那就是其他季有奇怪的。」而身為飛行嘉賓的汪東城再追問：「哪一季有奇怪的。」當下令到阿嬌相當尷尬，隨後阿Sa跳出來表示：「就是大家都挺好的，我覺得。」火速替好姐妹打圓場。

阿嬌講完顯得尷尬。（影片截圖）

而阿嬌的心直口快讓不少網友猜測，她口中所謂奇怪的人疑指內地女星陳小紜，事關在第二季時其好姐妹容祖兒（Joey）曾同陳小紜發生不愉快事件，令到Joey當場落淚，不少網友都覺得她受了委屈替她不值，雖然最終二人達成和解，但陳小紜仍惹來許多指責，所以阿嬌這一番說話，被指是替Joey抱不平。

容祖兒曾同陳小紜發生不愉快事件。（影片截圖）