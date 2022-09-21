李忠希入行時曾年入百萬揸名車代步　僅維持一年就搬返同阿媽住

近日，香港藝人李忠希接受抖音網紅訪問，透露初出道時試過一年搵過百萬，更豪買跑車揸，租成萬樓嘅樓住，條片成功吸引二百幾萬觀看次數。對此《香港01》記者致電他問及此事，他澄清番無搵過百萬，最高𡶶只試過月入十萬，但僅維持一年便收入全無。



李忠希接受內地網紅訪問時稱年入百萬 (抖音@天台人在香港)

【曾年入百萬僅維持一年就完結】

今年48歲的李忠希入行超過廿十多年，1996年曾推出過專輯《太著緊》，之後憑着此歌成功奪商台「叱咤樂壇生力軍男歌手」銅獎。由於人氣急升，工作很快便接踵而來，開始到內地開show又登台，月薪很快便高達10萬元，年薪更接近百萬，好可惜忠希當年太年輕，因不懂理財將辛苦賺來的錢全揮霍出去，李忠希接受《香港01》電話訪問就澄清無搵過百萬，他說：「岩岩入行搵4千，之後搵一萬就出唱片，最高峰月入10萬，我細路仔出黎既時候搵得幾千蚊人工，突然搵到幾萬蚊就好開心，但又唔識珍惜就洗晒，翻版嚟嘅時候就無野做又打回原型。」他續說：「我本身係屋村仔出身，由細到大都好想自己住，跟住買架跑車揸吓，點知開心左一年就無啦，個時連租樓都成問題，就搬番啊媽都住。」連當時買的名貴跑車亦要蝕賣出去。

李忠希有錢時豪買跑車，一年後收入全無窮到無錢交租 (IG@jonesler)

【為家人甘願放棄人民幣】

經歷過落寞時期的他，後來轉投電視行業，參加藝員訓練班，不過相當勤力的李忠希同時打幾份工，他透露入TVB前曾考過警察，可惜因體能部分未能通過考核。之後便同時做演員兼保險員，可惜演藝事實發展平平。雖然李忠希星途暗淡，但就順利收獲幸福，現與空姐老婆育有一女，由於女兒李宇喬（QQ）正值成長時期，李忠希透露有人曾邀請過他到內地工作，但他卻不捨離開妻女北上發展：「我太太同個女都對我好依賴，唔能夠走左去好耐唔返黎，變咗集中係香港到工作。」提到人民幣咁吃香，要放棄攢人仔會否覺得可惜？他即激動表示：「我個女夠吃香，我個女而加得10歲，過多幾年就唔痴我，我寧願多啲時間陪屋企人。」近年有很多人藝人都選擇北上發展攢人民幣，而入行超過廿十多年的李忠希就選擇背道而馳，為妻女留港發展，真是相當愛鍚家人。

李忠希同囡囡李宇喬關係好好 (IG@jonesler)