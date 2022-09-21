黃秋生怒揭合作逾十年助手惡行：將自己男友住址登記去老闆地址

黃秋生近年為工作台灣香港兩邊飛，9月20日他忽然在社交網站發文，指合作十幾年的助理離職雙方鬧得不是很愉快，怒轟對方：「留低咁多手尾冇做，而家要搵三個人幫手執佢啲屎。佢仲好意思話自己人工低！」



黃秋生近年為工作台灣香港兩邊飛。（資料圖片）

黃秋生20日大動作在臉書一連發幾篇帖文，怒轟前助手：「留低咁多手尾冇做，而家要搵三個人幫手執佢啲屎。佢仲好意思話自己人工低，自己好盡責。今日又搵到張兩年前冇入嘅票。我啲單好多都冇幫我處理，好多罰款。嗰條正廢柴。請佢嗰個都祝佢好運。唔怪得佢咁老馮（奉），佢真係以為請佢食飯，出埠拍戲休息時去行街買嘢嗰啲先係佢嘅職責。洗銅錢（銀）夾大聲就係呢種人。」

黃秋生怒轟前助手：「連最基本嘅檔案分類都冇做，水電又唔交，票都有張過期半年冇入嘅。居然仲厚面皮到認為自己做得好好。」（黃秋生FACEBOOK）

另外黃秋生更指前助手竟「將自己男朋友住址登記去佢老板（闆）地址」， 事實上他們撕破臉早有跡可尋，8月宣布結束合作關係後，曾在Facebook貼出對方拍電影的劇照：「怪不得演技這麼好，原來她才是影后。」稱對方是「一個在身邊十多年的陌生人」，後來又將該貼文刪除。黃秋生又指前助手的個人名義註冊其Facebook帳號，對方離職後一直不交代清楚密碼，決定要另開一個新的Facebook帳號，直呼：「重新開始！送瘟神。」